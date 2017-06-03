بالصور.. محافظة المنيا تضع لافتات تحذيرية على أراضي الدولة المستردة

المنيا- ريمون الراوي :

أكد عصام البديوي محافظ المنيا، أن المحافظة بدأت خطتها للحفاظ على أراضي أملاك الدولة المستردة من خلال وضع لافتات تحذر من التعدي عليها، بالإضافة إلى أنه جارى سرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد شروط تقنين أوضاع واضعي اليد طبقا للقانون.

ولفت البديوي إلى أن المحافظة انتهت من إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة بنسبة 100%، وعدد 20161 حالة منذ بدء أعمال الإزالة في 17 مايو حتى أمس 30 مايو .

وأضاف المحافظ أنه يجري حاليا أعمال المراجعة الشاملة لما جرى إنجازه على أرض الواقع وتابع نتائج أعمال الإزالة بالطريق الصحراوي الغربي ، وكذلك نتائج الأعمال بالطريق الصحراوي الشرقي بمراكز سمالوط، بني مزار، ومطاي، بهدف التدقيق والفحص لكل ما جرى إنجازه وطرحه من ملاحظات.

وأعلن المحافظ أن إجمالي عدد الحالات التي جرى إزالتها على مستوى المحافظة في الفترة من 17 وحتى 30 مايو الجاري وصلت إلى 20161 على مساحة 304 ألف و388 فدانًا وبلغت الأراضي التي جرى التقدم بطلبات تقنينها حوالي 277 ألف و866 فدانًا، إضافة إلى حالات التعدي والمساحات التي تعذر تنفيذها لمراعاة البعد الاجتماعي والإنساني لكونها مأهولة بالسكان.

وأوضح التقرير الذي جرى عرضه على المحافظ من قبل غرفة عمليات المحافظة، النتائج التي أسفرت عنها حملات إزالة التعديات الواقعة على أراضى أملاك الدولة والتي نظمتها الوحدات الحلية بالتعاون مع الجهات المعنية أمس الثلاثاء.

في مركز ومدينة أبوقرقاص أزالت الوحدة المحلية عدد 30 حالة تعدى على أرض أملاك دولة بمساحة 485 متر

وفى مركز ومدينة بني مزار جرى إزالة عدد 7 حالات تعد على أراضى تابعة لهيئة التنمية واسترداد أملاك دولة بمساحة 485 فدانًا بالطريق الصحراوي الشرقي.

كما جرى توقيع إقرارات لتقنين عدد 50 حالة على مساحة 535 فدانًا و20 قيراطًا و9850 مترًا من المباني .