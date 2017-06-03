أخبار عاجلة

الإسماعيلية تنهي استعداداتها لماراثون الثانوية العامة -
مران المصري| حماس اللاعبين.. وتحذير من إبراهيم حسن -
إسلام بحيري: بعض نصوص السنة تُهلك الإسلام وتعارض القرآن -
رمضانك Sport - لقاء مع الناقد الرياضي عادل كريم وتعليقه على فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا -
مباحث الشيخ زايد تكثف جهودها لحل لغز مقتل مغربية داخل شقتها -
خلافات الـ4 سنوات تنتهي بخطف تاجر في الهرم بسبب 350 ألف جنيه -
مدير أمن الجيزة يدفع بالشرطة النسائية لتأمين ماراثون الثانوية العامة -
الشرطة البريطانية تنتشر بعد أنباء عن صدم شاحنة للمشاة -
الشرطة البريطانية تنتشر بعد أنباء عن شاحنة صدم شاحنة للمشاة -
«عاشق الشباك وصانع المعجزات».. أرقام تاريخية للريال ورنالدو وزيدان في «بطولة كارديف» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

السلطات الألمانية ترجح قيام المتهم بالهجوم على فريق بروسيا-دورتموند بإحراق الأدلة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

السلطات الألمانية ترجح قيام المتهم بالهجوم على فريق بروسيا-دورتموند بإحراق الأدلة

01:31 م السبت 03 يونيو 2017

السلطات الألمانية ترجح قيام المتهم بالهجوم على فريق بروسيا-دورتموند بإحراق الأدلة

الهجوم على فريق بروسيا دورتموند

دورتموند - (د ب أ): 

عقب الهجوم على حافلة تقل فريق كرة القدم بروسيا-دورتموند الألماني، تشتبه السلطات الألمانية في أن المشتبه في تنفيذه الهجوم قام بإحراق الأدلة في منطقة غابات بالقرب من الفندق الذي كان يقيم به الفريق في دورتموند.

وكتبت مجلة "دير شبيجل" الألمانية في عددها الصادر اليوم السبت، أن المحققين عثروا في موقع به آثار حريق على مساحة 20 مترًا مربعا على بقايا نظارة معظمة وكشاف ضوئي وبطاريات وكابل وحذاء.

وبحسب تقرير المجلة، يرجح المحققون أن يكون المتهم 28 عامًا استخدم هذه الأدوات خلال الهجوم وأراد إخفاء بصمات يديه وآثار الحمض النووي "دي إن إيه" عبر إحراقها.

وأكد متحدث باسم الادعاء العام في مدينة دورتموند اليوم الفرضية التي تحدثت عنها المجلة وحقيقة عدم عثور الخبراء الجنائيين على آثار للحمض النووي في بقايا الأدوات المحروقة.

تجدر الإشارة إلى أن المتهم الألماني-الروسي ينفي حتى الآن مشاركته في الهجوم على حافلة فريق "بروسيا-دورتموند"، والذي أسفر عن إصابة اللاعب مارك بارترا وشرطي في 11 أبريل الماضي في مدينة دورتموند.

وتم إلغاء المباراة التي كان مخطط إقامتها مساء يوم الهجوم بين "بروسيا-دورتموند" وفريق "إيه إس موناكو" الفرنسي، وتعويضها في اليوم التالي.

ويتهم المحققون الرجل المنحدر من ولاية بادن-فورتمبرج بأنه أشعل المواد المتفجرة قرب حافلة فريق بروسيا-دورتموند لتحقيق مكاسب كبيرة عبر خسائر أسهم النادي في البورصة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الشرطة الألمانية: لا معلومات مؤكدة حتى الآن عن المواد المتفجرة في هجوم دورتموند

    الشرطة الألمانية: لا معلومات مؤكدة حتى الآن عن المواد المتفجرة في

    أخبار
  • القبض على مشتبه به على خلفية هجوم دورتموند

    القبض على مشتبه به على خلفية هجوم دورتموند

    أخبار
  • رسالة بموقع هجوم دورتموند: ميركل.. طائراتك تحلق فوق أرض

    رسالة بموقع هجوم دورتموند: ميركل.. طائراتك تحلق فوق أرض "الخلافة"

    أخبار
  • السويد تتهم سوريًا بالإرهاب بسبب الهجوم على مسجد

    السويد تتهم سوريًا بالإرهاب بسبب الهجوم على مسجد

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بعد أول أسبوع من رمضان ..سعر كرتونة البيض يصل لـ 45 جنيها بالأسواق

    بعد أول أسبوع من رمضان ..سعر كرتونة البيض يصل لـ 45 جنيها بالأسواقفنون

  • مصرع ربة منزل برصاص حملة لتنفيذ الأحكام بالبحيرة

    مصرع ربة منزل برصاص حملة لتنفيذ الأحكام بالبحيرةأخبار

  • بالفيديو- كيف واجه

    - كيف واجه "شاروخان" رعب سحلية رامز تحت الأرض؟فنون

  • بالصور.. عمال الهدم ينتهون من إزالة طابقين من عقار الأزاريطة

    بالصور.. عمال الهدم ينتهون من إزالة طابقين من عقار الأزاريطةأخبار

  • حبس صاحبة عقار الأزاريطة المائل 4 أيام على ذمة التحقيقات

    حبس صاحبة عقار الأزاريطة المائل 4 أيام على ذمة التحقيقاتأخبار

  • بالصور.. متضررو عقار الأزاريطة عن مساكن الإيواء: غير آدمية والشارع أفضل

    بالصور.. متضررو عقار الأزاريطة عن مساكن الإيواء: غير آدمية والشارعأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. السيسي للأم المصرية: «من فضلك ساعدينا»

بالفيديو.. السيسي للأم المصرية: «من فضلك ساعدينا»

بالفيديو.. الأمريكان يلجأون لـ "الشطاف" أخيرًا لهذه الأسباب

بالفيديو.. الأمريكان يلجأون لـ "الشطاف" أخيرًا لهذه الأسباب

بالفيديو.. الزمالك يرفض السقوط أمام اتحاد العاصمة بهدف قاتل لمايوكا

بالفيديو.. الزمالك يرفض السقوط أمام اتحاد العاصمة بهدف قاتل لمايوكا

بالفيديو.. سليمان: لهذا السبب قررت الترشح لرئاسة الزمالك

بالفيديو.. سليمان: لهذا السبب قررت الترشح لرئاسة الزمالك