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مؤسس فيسبوك عن انسحاب أمريكا من اتفاقية المناخ: "يضع أطفالنا في خطر"

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مصراوي Masrawy

مؤسس فيسبوك عن انسحاب أمريكا من اتفاقية المناخ: "يضع أطفالنا في خطر"

01:28 م السبت 03 يونيو 2017

مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك

كتبت- رنا أسامة:

علّق مارك زوكربيرج، مؤسس فيسبوك، على انسحاب أمريكا من اتفاقية باريس للمناخ.

وكتب زوكربيرج، على صفحته الرسمية على فيسبوك، منشورًا قال فيه إن "انسحاب أمريكا من اتفاقية باريس للمناخ، سيئ للبيئة وللاقتصاد، ويضع أطفالنا فى خطر".

وأضاف: "ومن جانبنا، فإننا ملتزمون بأن يأتي كل مركز بيانات جديد يتم بناؤه مدعومًا بالطاقة المتجدةة بنسبة 100%".

وأشار زوكربيرج، إلى أن وقف تغيّر المناخ إجراء لا يمكننا أن نفعله إلا كمجتمع عالمى، مشددًا على ضرورة "العمل معًا قبل فوات الأوان".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد قد أعلن مساء الخميس، انسحاب بلاده من اتفاقية باريس لمكافحة التغير المناخي، مُعتبرًا أنها تهدف إلى إلحاق الضرر بالولايات المتحدة وإعاقتها وإفقارها.

وقال ترامب، في كلمة ألقاها في حديقة البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ستتخلى عن الاتفاق الحالي، ولكنها متفتحة للتفاوض بشأن اتفاق آخر.

وأضاف أن بلاده "ستتوقف عن تنفيذ بنود اتفاقية باريس غير الملزمة، وما تفرضه من أعباء مالية واقتصادية على بلادنا"، مشيرًا إلى أن الاتفاق لا يصب في صالح الولايات المتحدة، وليس حازمًا بما يكفي مع الصين والهند.

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مصراوي Masrawy

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