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«كوبر» يكشف سبب تفضيله لعمرو جمال على باسم مرسي

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«كوبر» يكشف سبب تفضيله لعمرو جمال على باسم مرسي «كوبر» يكشف سبب تفضيله لعمرو جمال على باسم مرسي

التحرير

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علمت «التحرير»، من مصادر داخل الوطني، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة، أغلق صفحة أزمة باسم مرسي، مهاجم نادي أمس الجمعة.

وقالت مصادر إن أزمة باسم مرسي، في لقاء غانا، ليست سبب استبعاده من معسكر يونيو، وإنما استبعاده جاء نتيجة مستواه السيئ الذي يقدمه مع الزمالك في الفترة الأخيرة.

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وأضافت بأن كوبر، يرى أنه طالما أن عمرو جمال، لا يشارك باستمرار وباسم مرسي يشارك ويظهر بشكل سئ، فالأولوية لمهاجم الأهلي، الذي ظهر في إحدى الفيديوهات أثناء ركلات الجزاء بين المنتخب وبوركينا فاسو في نصف نهائي أمم أفريقيا، وهو يتفاصل بشكل قوي مع ضربات الجزاء، في الوقت الذي علق فيه مهاجم الزمالك بأنه لا يتابع لقاءات المنتخب.

وتابعت بأن كوبر فضل استبعاد باسم مرسي، خاصة وأن هناك بعض اللاعبين غاضبين من تصريحاته داخل المنتخب، وبالتالي فهو يرفض ضم أي لاعب يُثير أزمة أو يتسبب في مشكلة داخل الفريق القومي.

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التحرير

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