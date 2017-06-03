التنمية المحلية: السيسي يستلم تقرير «إزالة التعديات» الأسبوع الجاري

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عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع محافظي جنوب سيناء، وشمال سيناء، وقنا، والبحر الأحمر، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، أسوان، والأقصر، والوادي الجديد، ومرسى مطروح، والإسكندرية، بحضور وزيري التنمية المحلية والزراعة، لمتابعة ما تم من إجراءات لإزالة التعديات على أراضي الدولة.

وأكد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أنه سيتم عرض تقرير نهائي بإزالة التعديات على الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال هذا الأسبوع، مضيفا أن لقاء رئيس الوزراء مع المحافظين تطرق لمتابعة الموقف النهائي لإزالة التعديات الموجودة على أراضي الدولة، وهناك نتائج محددة في كافة المحافظات.

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وأوضح وزير التنمية المحلية، في مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع مع رئيس الوزراء، أن هناك مجهودًا كبيرًا بذل من جميع المحافظين لإزالة التعديات، والدولة ستعيد حق المصريين في الأراضي، مشيرًا إلى أن هناك حصرًا شاملًا بالمتر والفدان في كل محافظة لما تم والأرقام دققت، وتم الانتهاء من المستهدف بحلول ٣٠ مايو، ولكن متابعة التعديات ستظل مستمرة لضمان عدم عودة هذه الظاهرة مرة أخرى.

من جانبه قال علاء أبوزيد، محافظ مطروح، إنه تم عرض ما تم من إجراءات لإزالة التعديات وتم إعادة ٩٧٪ من التعديات للدولة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن حجم الأراضي التي تم إعادتها كبير جدا، ومنها ١٣٠ ألف فدان في المهرة بمشروع المليون ونصف مليون فدان، و١٥٠ ألف فدان في سيوة، وحوالي ٤ ملايين متر مربع تمت خلالها فسخ عقود لعدم الجدية.

وأضاف محافظ مطروح: الدولة ستطبق القانون باستعادة كافة الأراضي المتعدّى عليها، وهناك جدية تامة في تنفيذ إزالة التعديات.