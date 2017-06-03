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وكيل «تعليم البرلمان»: غرفة عمليات لمتابعة الثانوية.. وشائعات «تسريب الامتحانات» للإثارة فقط

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وكيل «تعليم البرلمان»: غرفة عمليات لمتابعة الثانوية.. وشائعات «تسريب الامتحانات» للإثارة فقط وكيل «تعليم البرلمان»: غرفة عمليات لمتابعة الثانوية.. وشائعات «تسريب الامتحانات» للإثارة فقط

التحرير

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قال النائب عبدالرحمن البكري، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إن هناك غرفة عمليات برلمانية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة لحظة بلحظة حتى انتهائها.

وأكد البكري في تصريح لـ«التحرير»: أن الحديث عن تسريبات امتحان الثانوية العامة وامتحان اللغة العربية محض افتراء وكذب، مضيفًا أن نشر الاخبار في هذا السياق ليس إلا إثارة للناس فقط.

وكشف عن حزمة من الإجراءات والتحرك السريع من قبل نواب لجنة التعليم في مجلس النواب تجاه أي مخالفة تم رصدها.

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وتسلمت الأجهزة الأمنية، اليوم السبت، المدارس التى تجرى بها امتحانات الثانوية العامة، لبدء نشر قوات الأمن بمحيطها تمهيدًا لبدء الامتحانات غدًا الأحد.

وتدفع قوات الأمن المركزى بوزارة الداخلية بعدد من التشكيلات الأمنية بكافة مديريات الأمن للمشاركة فى عمليات التأمين على مستوى الجمهورية، وتعزيز الخدمات الأمنية بمحيط المدارس للتصدى للبلطجة فى الشوارع ومنع ظاهرة الغش من الخارج.

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التحرير

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