"الدستورية" ترفض بطلان الطعن أمام "النقض" على الأحكام الغيابية

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قضت المحكمة الدستورية العليا برفض دعوى عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 327 و398 بقانون الإجراءات الجنائية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 327 على أن «للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائى الصادر من القاضى ولباقى الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضى أو من النيابة العامة، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقى الخصوم».

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كما تنص الفقرة الأولى من المادة 398 على أن «تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة».