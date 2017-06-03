هل يجوز للمراة تناول عقاقير تمنع نزول الدورة الشهرية حتى تصوم؟.. الإفتاء تجيب

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أكدت دار الإفتاء المصرية على أنه يجوز للمرأة أن تتناول عقاقير تمنع نزول الدورة الشهرية حتى تتمكن من صوم رمضان كاملا.

وأضافت الدار في فتوى لها، منشورة علي موقعها الرسمي حملت رقم مسلسل 130 ، خلال ردها علي سؤال إحدى السيدات: هل يجوز للمرأة تناول العقاقير لمنع نزول الدورة الشهرية ليتسنَّى لها الصيام في رمضان؟ فأجابت بأنه "لا مانع شرعًا من استعمال العقاقير الطبية التي تمنع نزول الحيض إذا كان ذلك بمعرفة الطبيب ولا يترتب عليه ضررٌ بصحة المرأة".

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وأضافت الإفتاء، فالخضوع لمراد الله بترك الأمر يجري على ما قدَّره من حيضٍ ووجوبِ الإفطار بسببه أثوبُ لها وأعظمُ أجرًا.