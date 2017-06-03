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عدم دستورية مادة إصدار «الصحف الخاصة» بقانون الصحافة

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عدم دستورية مادة إصدار «الصحف الخاصة» بقانون الصحافة عدم دستورية مادة إصدار «الصحف الخاصة» بقانون الصحافة

التحرير

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قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم دستورية المادة 52 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 فيما تضمنته من اشتراط تأسيس شركات مساهمة للحصول على ترخيص بإصدار الصحف.
وأنتهى تقرير هيئة المفوضين فى الطعن إلى عدم دستورية المادة المطعون عليها لمخالفتها نص المادة 70 من دستور 2014، والتى نصت فى فقرتها الثانية على أن «تصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون».

وأكدت هيئة المفوضين، على أن الدستور كفل حرية إصدار الصحف، ونص صراحة على إصدارها بالإخطار، وأن النص المطعون عليه وضع قيدا على هذه الحرية، بأن اشترط على الأشخاص الاعتبارية، فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات، أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة للحصول على ترخيص باصدار الصحف.

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وتنص المادة 52 المطعون عليها: «ملكية الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للصحف مكفولة طبقا للقانون، ويشترط في الصحف التي يصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، على أن تكون الأسهم جميعها في الحالتين اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم، وأن لا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مليون جنيه إذا كانت يومية ومائتين وخمسين ألف الشخص وأفراد أسرته وأقاربه حتى الدرجة الثانية في رأس مال الشركة على 10% من رأس مالها، ويقصد بالأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصّر.ويجوز إنشاء شركات توصية بالأسهم لإصدار مجلات شهرية أو صحف إقليمية، ويسرى على هذه الشركة الشروط السابقة».

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