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«المحافظين»: تكلفة الاقتراض الداخلي للحكومة مرتفعة وستؤدى لزيادة التضخم

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«المحافظين»: تكلفة الاقتراض الداخلي للحكومة مرتفعة وستؤدى لزيادة التضخم «المحافظين»: تكلفة الاقتراض الداخلي للحكومة مرتفعة وستؤدى لزيادة التضخم

التحرير

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أكد خالد الشافعى، أمين العاصمة بحزب المحافظين، أهمية اتجاه وزارة المالية لتقليل الاقتراض الداخلى فى أذوان وسندات الخزانة المحلية، بسبب ارتفاع نسبة الفائدة عليها، لافتا إلى أن تكلفة الاقتراض من الخارج حاليا أقل بصورة كبيرة من الاقتراض من الداخل لذلك أتوقع أن تتوسع وزارة المالية فى طرح سندات دولارية خلال الفترة المقبلة.

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 وأوضح الشافعي، اليوم، في تصريحات صحفية، أن هناك خطورة كبيرة بسبب الاستمرار في اعتماد الموازنة العامة على الاقتراض الداخلي، من خلال طرح أذون الخزانة، لافتا إلى أن تكلفة الاقتراض المحلي الداخلي كبيرة جدا، وستؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة العامة، ما يزيد الضغوط التضخمية بشكل كبير.
 
وأشار إلى أن استمرار الوضع في اعتماد الدولة على سد العجز في الموازنة العامة من خلال الاقتراض الداخلي، سيؤدي إلى زيادة في تكلفة أعباء الدين التي تلتهم ربع إيرادات الموازنة سنويا تقريبا، ومن ثم وجب على البحث عن طرق جديدة لسد عجز الموازنة والتفكير بأسلوب جديد.

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التحرير

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