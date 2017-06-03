أمن الجيزة يحبط مشاجرة بالأسلحة النارية أمام المدرسة الفندقية بالهرم
أمن الجيزة يحبط مشاجرة بالأسلحة النارية أمام المدرسة الفندقية بالهرم
01:28 م السبت 03 يونيو 2017
كتب - محمد شعبان:
تمكنت دورية أمنية من ضبط أسلحة نارية حاول 3 طلاب إخفاءها أمام المدرسة الثانوية الفندقية بالهرم.
البداية كانت مع إخطار تلقاه العقيد وليد الشرقاوي، رئيس مباحث سياحة وآثار الجيزة، أن سائق سيارة أجرة أبلغ دورية أمنية لتأمين المنطقة السياحية بقيام 3 أشخاص بإخفاء أسلحة نارية خلف شجرة أمام المدرسة الفندقية خلف فندق موفنبيك.
وتمكن الرائد طارق مدحت، رئيس مباحث نقطة الرماية، من ضبط "منصور ش."، 21 عاما، و"إبراهيم ح."، 20 عاما، و"كريم م."، 17 عاما، جميعهم طلاب، وبحوزتهم فرد خرطوش عيار 16 مم.
وأقر المتهمون بمحاولة إخفاء الأسلحة؛ لاعتزامهم التشاجر مع طالب يدعى مصطفى محمود؛ تعدى على أحد أصدقائهم أمس.
تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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