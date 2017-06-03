أخبار عاجلة

الإسماعيلية تنهي استعداداتها لماراثون الثانوية العامة -
مران المصري| حماس اللاعبين.. وتحذير من إبراهيم حسن -
إسلام بحيري: بعض نصوص السنة تُهلك الإسلام وتعارض القرآن -
رمضانك Sport - لقاء مع الناقد الرياضي عادل كريم وتعليقه على فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا -
مباحث الشيخ زايد تكثف جهودها لحل لغز مقتل مغربية داخل شقتها -
خلافات الـ4 سنوات تنتهي بخطف تاجر في الهرم بسبب 350 ألف جنيه -
مدير أمن الجيزة يدفع بالشرطة النسائية لتأمين ماراثون الثانوية العامة -
الشرطة البريطانية تنتشر بعد أنباء عن صدم شاحنة للمشاة -
الشرطة البريطانية تنتشر بعد أنباء عن شاحنة صدم شاحنة للمشاة -
«عاشق الشباك وصانع المعجزات».. أرقام تاريخية للريال ورنالدو وزيدان في «بطولة كارديف» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

رفض دعوى عدم دستورية قانون البلطجة وترويع المواطنين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رفض دعوى عدم دستورية قانون البلطجة وترويع المواطنين

12:50 م السبت 03 يونيو 2017

رفض دعوى عدم دستورية قانون البلطجة وترويع المواطنين

ارشيفية

كتب- عمرو علي:

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، برفض الدعوى رقم 13 لسنة 37 دستورية، المقامة من أحد المحامين، وتطالب بعدم دستورية المادة 375 مكرر المعروفة بمادة "البلطجة والترويع" الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، رقم 58 لسنة 1937.

وتنص المادة على العقوبة بالحبس مدة ﻻ تقل عن سنتين وﻻ تجاوز 5 سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آﻻت، أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية، أو مخدرات أو منومة أو أي مواد أخرى ضارة، إذا وقع الفعل على أنثى أو على من يبلغ 19 عاما، ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة، مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

كان المحامي إسلام خليفة، وكيلا عن أحمد محمد الخطيب، المحبوس بليمان أبو زعبل، قد أقام الدعوى أمام المحكمة الدستورية لمخالفة النص للدستور، حيث خالف الأصول المستقرة في التشريع الجنائي، التي توجب حصر الأفعال المجرمة على نحو واضح ومحدد، وأﻻ يتصف التجريم باتساع بحيث يكون مترامي الأطراف، كما أنه ﻻ يجوز للمشرع الجنائي أن يعاقب على النوايا واﻷفكار، وهو ما خالفه النص في استخدام تعبيرات التلويح بالعنف، فالتلويح هو الإشارة خفية أو التلميح حيث ﻻ يمكن التوغل بضمائر الأشخاص فكيف يمكن إثبات القصد المادي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تأجيل دعوى تهاني الجبالي ببطلان دستور 2012 لـ 24 سبتمبر

    تأجيل دعوى تهاني الجبالي ببطلان دستور 2012 لـ 24 سبتمبر

    أخبار
  • إعادة دعوى عدم دستورية تمييز القضاة والضباط في اشتراكات الأندية للمفوضين

    إعادة دعوى عدم دستورية تمييز القضاة والضباط في اشتراكات الأندية للمفوضين

    أخبار
  • رفض دعوى عدم دستورية حبس رؤساء تحرير الصحف في جرائم النشر

    رفض دعوى عدم دستورية حبس رؤساء تحرير الصحف في جرائم النشر

    أخبار
  • نادي القضاة عن تعديل سن المعاش: لا يجوز المساس بالمكتسبات القضائية

    نادي القضاة عن تعديل سن المعاش: لا يجوز المساس بالمكتسبات القضائية

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • اتحاد العاصمة الجزائري: التعادل أمام الزمالك مرضي

    اتحاد العاصمة الجزائري: التعادل أمام مرضيرياضة

  • بالاسم ورقم الجلوس..تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية

    بالاسم ورقم الجلوس..تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربيةأخبار

  • بالفيديو.. شاب يتجول بجثة أخيه في الشوارع على دراجة لهذا السبب

    .. شاب يتجول بجثة أخيه في الشوارع على دراجة لهذا السببهو وهي

  • بالصور.. تشييع جنازة الشيخ الراوي من الجامع الأزهر

    بالصور.. تشييع جنازة الشيخ الراوي من الجامع الأزهرأخبار

  • بالصور.. النائب العام يصدر 6 قرارات عاجلة بشأن

    بالصور.. النائب العام يصدر 6 قرارات عاجلة بشأن "عقار الأزرايطة المائل"‎أخبار

  • كم تتكلف وجبة إفطار رمضان في 4 مطاعم شهيرة؟

    كم تتكلف وجبة إفطار رمضان في 4 مطاعم شهيرة؟فنون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. السيسي للأم المصرية: «من فضلك ساعدينا»

بالفيديو.. السيسي للأم المصرية: «من فضلك ساعدينا»

8 الصبح - لقاء مع محلل الكرة أيمن حسب النبي حول أحداث الكرة العالمية ومباراة الزمالك الإفريقية

8 الصبح - لقاء مع محلل الكرة أيمن حسب النبي حول أحداث الكرة العالمية ومباراة الزمالك الإفريقية

8 الصبح - تعليق محلل الكرة أيمن حسب النبي على مباراة الزمالك بالأمس وأداء الحكم وإلغاء الأهداف

8 الصبح - تعليق محلل الكرة أيمن حسب النبي على مباراة الزمالك بالأمس وأداء الحكم وإلغاء الأهداف

منتخب المحليين يستبعد لاعبي الأهلي والزمالك

منتخب المحليين يستبعد لاعبي الأهلي والزمالك