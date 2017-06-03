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بائع يطعن صديقه بـ"سكين" بسبب "دقيقة هاتف محمول" ببنها

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مصراوي Masrawy

بائع يطعن صديقه بـ"سكين" بسبب "دقيقة هاتف محمول" ببنها

01:05 م السبت 03 يونيو 2017

ارشيفية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

طعن بائع متجول، صديقه بـ"سكين"، لرفضة إعطائة التليفون المحمول، لإجراء "دقيقة" مكالمة تليفونية.

وجرى نقل المصاب الى مستشفى بنها العام، لتلقى العلاج اللازم وتحرر المحضر عن الواقعة وجارى العرض علي النيابة.

تلقى اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، إخطار بورود بلاغ، لقسم أول بنها من مستشفي بنها العام، بوصول "إ.ح" 23عامًا حاصل علي دبلوم صنايع من كفر مناقر دائرة القسم، وسبق اتهامه في ( 7 ) قضايا ( سلاح ناري – سرقة بالإكراه – مخدرات – سلاح أبيض )، مصابًا بجرح طعني نافذ بالجهة اليسري من الخلف.

وبسؤال الشرطة للمصاب، قرر أنه أثناء سيره، وبصحبته "أ. ط" 22عاما، بائع متجول، ومقيم عزبة السوق، خلف سوق الجملة، دائرة القسم، السابق اتهامه في ( 9 ) قضايا ( سلاح – مخدرات )، طلب منه الأخير هاتفه المحمول، لإجراء دقيقة واحدة مكالمة هاتفية، وعقب انتهائه، احتفظ بالهاتف، ورفض رده لصاحبه فجرت مشادة كلامية بينهما، تطورت لمشاجرة، تعدى على أثرها المتهم، على المصاب بسلاح أبيض " سكين " محدثاً إصابته.

وألقى ضباط وحدة مباحث القسم القبض على المتهم، والسلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 6082 جنح قسم أول بنها لسنة 2017م.

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