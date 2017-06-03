فينجر يحسم موقف سانشيز وأوزيل من الرحيل

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

حسم الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، موقف الثنائي أليكسيس سانشيز، ومسعود أوزيل، من الرحيل عن صفوف المدفعجية هذا الموسم.

وقال فينجر في تصريحات لإحدى القنوات الفضائية: " لن يرحل سانشيز وأوزيل خلال الانتقالات الصيفية الحالية، وأتمنى أن يجدد الثنائي عقديهما مع الفريق".

شاهد أيضا

وتابع المدرب الفرنسي: " نحن لا نريد إضعاف الفريق برحيليهما بل نريد تقويته، إلا في حالة استقرارنا على بدلاء لهما، ولم ينتهي عقد اللاعبان بعد، وعندما تكون ملتزم بعقد يجب عليك أن تلتزم به حتى آخر يوم فيه".

جدير الذكر أن الكثير من الأخبار قد تناثرت خلال الأيام القليلة الماضية، أوضحت نية الثنائي في خوض تجربة أخرى بعيدا عن أسوار المدفعجية، خاصة وأن عقد اللاعبان مع الفريق ينتهي العام القادم.