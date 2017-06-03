قبل نهائي كارديف.. الجماهير تأمل في تتويج «بوفون»

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في سهرة كروية تعد هي الأبرز حول العالم، يدخل فريق ريال مدريد الإسباني في مواجهة مع نظيره يوفنتوس الإيطالي، مساء اليوم السبت، بالعاصمة الويلزية "كارديف"، لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا.

ودخل الفريق الإسباني المباراة وهو يمتلك 11 لقبًا، كأكثر الفرق تحقيقًا للبطولة، فيما يأتي العملاق الإيطالي كأكثر فرق أوروبا تحقيقاً للهزيمة، إذ تواجد يوفنتوس في 8 نهائيات خسر منها 6 وفاز في مناسبتين.

وستشهد المباراة بلا شك أرقام جديدة تسعى خلفها الأندية واللاعبين، إذ يسعى مدريد إلى اضافة اللقب الثاني عشر، فيما يبحث يوفنتوس عن لقبه الثالث.

ومن ناحية أخرى يبحث جانلويجي بوفون، حارس مرمى فريق يوفنتوس، عن لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا، إذ يأمل الكثير من الجماهير حول العالم بفوز السيده العجوز باللقب اليوم من أجل بوفون، خصوصًا وأن هذا النهائي، يعد الأخير لصاحب الـ39 عاماً، بعد ان أكد من قبل بأنه سوف يعلق قفازاته مع نهاية عام 2018.

وتستعرض "التحرير" في التقرير التالي أرقام وإنجازات بوفون في مسيرته حتى الأن.

- إنجازاته الشخصية

1- عام 1999 حصل بوفون على جائزة أفضل لاعب شاب في أوروبا.

2- في 2003 توج جانلويجي كأفضل لاعب في بطولة دوري أبطال أوروبا.

3- عام 2006 حصل بوفون على ثاني أفضل لاعب في جائزة الكرة الذهبية.

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4- حصل على جائزة ياشين كأفضل حارس في العالم أعوام 2001-2003-2004-2006-2007.

5- حصل بوفون على أفضل حارس في إيطاليا أعوام" 1999-2001-2002-2003-2004-2006-2008-2012-2014-2015".

6- 2006 جاء بوفون ليتربع على عرش أوروبا ويفوز بجائزة أفضل حارس في دوري أبطال أوروبا.

7- تمكن بوفون من أن يكون ضمن أفضل 100 لاعب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

- إنجازاته الجماعية.

قبل أن ينضم بوفون إلى يوفنتوس، حقق ثلاثة ألقاب مع فريق بارما الإيطالي عام 1999 وتوج ببطولة (كأس الأتحاد الأوروبي، وكأس إيطاليا، وكأس السوبر الإيطالي).

ومع السيده العجوز تمكن بوفون من التتويج بالدوري الإيطالي 8 مرات أعوام (2001-2002) ,(2002-2003) ,(2011-2012),(2012-2013),(2013-2014)،(2014-2015 ),(2015-2016), (2016-2017)، وكأس إيطاليا 3 مرات أعوم (2015) ,(2016) ,(2017)، وكأس السوبر الإيطالي 5 مرات أعوام (2002)، (2003)، (2012)، (2013)، (2014).

ومع منتخب بلاده توج بوفون بـ كأس العالم عام 2006، والميدالية الفضية في بطولة أمم أوروبا عام 2012، والميدالية البرونزية في كأس القارات عام 2013.