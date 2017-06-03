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5 مهاجمين على رادار مورينيو في «الميركاتو»

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5 مهاجمين على رادار مورينيو في «الميركاتو» 5 مهاجمين على رادار مورينيو في «الميركاتو»

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يرغب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، في تعزيز خط هجوم الشياطين الحمر، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى مورينيو في تدعيم خط الهجوم، استعدادا لخوض غمار منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في ظل ندرة أهداف مانشستر يونايتد الموسم الماضي، خصوصًا وأن الفريق سجل 54 هدفًا فقط في 38 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

من جانبها أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم السبت، أن هناك 5 مهاجمين على رادار مانشستر يونايتد للتعاقد معاهم خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، ليس من بينهم الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم اتلتيكو مدريد، نستعرضهم لكم في السطور التالية:

1- الدولي الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم ريال مدريد، صاحب الـ24 عامًا.

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2- الدولي الفرنسي ألكسندر لاكازيت، مهاجم ليون، وصاحب الـ26 عامًا.

3- الدولي الإيطالي أندريا بيلوتي، مهاجم تورينو، صاحب الـ23 عامًا.

4- الدولي الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، صاحب الـ27 عامًا.

5- الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إيفرتون، صاحب الـ24 عامًا.

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