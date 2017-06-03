تغريم مأمور سجن وادي النطرون ألف جنيه بقضية "أحداث عنف مايو".. والتأجيل 20 يونيو
تغريم مأمور سجن وادي النطرون ألف جنيه بقضية "أحداث عنف مايو".. والتأجيل 20 يونيو
01:01 م السبت 03 يونيو 2017
كتب- عمرو علي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد علي رمضان في قضية " أحداث عنف مايو" التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، لجلسة 20 يونيو.
وجاء قرار التأجيل، لعدم حضور المتهم حسام الدين سيد، والمقضي بحبسه 5 سنوات، والمطلوب للشهادة في القضية.
كما قررت المحكمة، تغريم مأمور سجن وادي النطرون 1000 جنيه لعدم إحضار المتهم "حسام"، وتبين لدى هيئة المحكمة في أثناء نظر الجلسة بغرفة المداولة، أن المتهم محمد علي رمضان، لديه ساق مبتورة.
كانت المحكمة قضت في وقت سابق حضوريًا بمعاقبة حسام الدين سيد بالسجن المشدد 5 سنوات كما عاقبت محمد علي رمضان، وحسن عبد الغفار غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات.
وأسندت النيابة للمتهمين عدة اتهامات منها البلطجة وإثارة الشغب والتلويح بالعنف، وحيازة مفرقعات وتكدير السلم العام، والتعدي على الممتلكات الخاصة والعامة، والانضمام لجماعة إرهابية، ومشاركتهم في أحداث الشغب التي وقعت بمنطقة 15 مايو عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
تأجيل محاكمة متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بالسيدة زينب لـ20 يونيو
-
إنفوجراف| في أسبوع.. 870 مُدرجًا رسميًا على قائمة الإرهابيين
-
إخلاء سبيل طبيب متهم بقضية الإتجار في الأعضاء البشرية بكفالة 100 ألف
-
الجنايات تواصل اليوم محاكمة 32 متهمًا في "خلية ميكروباص حلوان"
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
ننشر أسعار الذهب بالسوق المصري بعد أول أسبوع من رمضانأخبار
-
والد "طفل بامبرز المطرية" يروي تفاصيل الاعتداء على ابنه - (فيديو)أخبار
-
بالفيديو- كيف واجه "شاروخان" رعب سحلية رامز تحت الأرض؟فنون
-
سقوط عصابة "الأختين" لسرقة ركاب المترو.. "إحداهما تصدم والأخرى تسرق"أخبار
-
دلال عبد العزيز ترد على وقف اعلان "مياه الشرب الملوثة"فنون
-
بالاسم ورقم الجلوس..تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربيةأخبار