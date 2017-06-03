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تغريم مأمور سجن وادي النطرون ألف جنيه بقضية "أحداث عنف مايو".. والتأجيل 20 يونيو

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مصراوي Masrawy

تغريم مأمور سجن وادي النطرون ألف جنيه بقضية "أحداث عنف مايو".. والتأجيل 20 يونيو

01:01 م السبت 03 يونيو 2017

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد علي رمضان في قضية " أحداث عنف مايو" التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، لجلسة 20 يونيو.

وجاء قرار التأجيل، لعدم حضور المتهم حسام الدين سيد، والمقضي بحبسه 5 سنوات، والمطلوب للشهادة في القضية.

كما قررت المحكمة، تغريم مأمور سجن وادي النطرون 1000 جنيه لعدم إحضار المتهم "حسام"، وتبين لدى هيئة المحكمة في أثناء نظر الجلسة بغرفة المداولة، أن المتهم محمد علي رمضان، لديه ساق مبتورة.

كانت المحكمة قضت في وقت سابق حضوريًا بمعاقبة حسام الدين سيد بالسجن المشدد 5 سنوات كما عاقبت محمد علي رمضان، وحسن عبد الغفار غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات.

وأسندت النيابة للمتهمين عدة اتهامات منها البلطجة وإثارة الشغب والتلويح بالعنف، وحيازة مفرقعات وتكدير السلم العام، والتعدي على الممتلكات الخاصة والعامة، والانضمام لجماعة إرهابية، ومشاركتهم في أحداث الشغب التي وقعت بمنطقة 15 مايو عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

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