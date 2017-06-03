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إصابة 3 أشخاص بالخرطوش في الهرم بسبب "فكة 200" جنيه

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مصراوي Masrawy

إصابة 3 أشخاص بالخرطوش في الهرم بسبب "فكة 200" جنيه

12:42 م السبت 03 يونيو 2017

كتب - محمد شعبان:

أصيب 3 أشخاص برش خرطوش وجروح بالجسم؛ إثر نشوب مشاجرة بين طرفين بمنطقة الهرم.

وكشفت تحريات العميد عبد العميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، نشوب مشاجرة بين (طرف أول) "حمادة ف."، 30 عاما، مالك مخبز بشارع سليم، وزوجته وزوجة شقيقه، و(طرف ثان) "عصام ف."، 31 عاما، مالك مقهى مصابا برش خرطوش بالجسم، و"حمادة ب."، 31 عاما مصابا بجرح قطعي بالرأس، وشقيقه "فيصل"، 31 عاما مصابا برش خرطوش بالجسم "عاملان بالمقهى".

وتبين أن مشادة كلامية بين زوجة شقيق مالك المخبز وأحد العاملين بالمقهى أثناء طلبها "فك" 200 جنيه، تطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها باقي الطرفين، وأطلق مالك المخبز أعيرة خرطوش من بندقية ترك عيار 12مم، محدثا إصابة الطرف الثاني، وقام أحد عمال المقهى بتمزيق ملابس زوجة شقيق مالك المخبز.

وتمكن الرائد طارق مدحت، رئيس مباحث نقطة الرماية، من ضبط طرفي المشاجرة، والسلاح المستخدم، و12 طلقة من ذات العيار، وعُثر على 5 فارغ خرطوش.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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