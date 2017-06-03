الصحة: إصابة 35 مواطنًا في حادثي سير بالفيوم ومرسى مطروح

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، إصابة 35 شخصًا في حادثي سير بمحافظتي الفيوم ومرسى مطروح .

وانقلب ميكروباص بالطريق الاقليمي التابع لمحافظة الفيوم مما أدى إلى إصابة 21 شخصًا، تم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام بمشاركة 13 سيارة إسعاف، حسبما ذكر الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف.

بينما انقلبت سيارة نصف نقل بالطريق الدولي الساحلي التابع لمحافظة مرسى مطروح، ما أسفر عن إصابة 14 شخصًا، تم نقلهم إلى مستشفى مطروح العام بمشاركة 8 سيارات اسعاف.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، في تصريحات صحفية، أن الإصابات في كلتا الحادثتين تراوحت بين كدمات وجروح قطعية وكسور وخدوش وسحجات وجميعهم يتلقون العلاج اللازم بالمستشفيات.​