بعد قطعه بسبب تهديد إرهابي...مهرجان "روك آم رينج" في ألمانيا يستأنف فقراته

نوربورج(ألمانيا) - (د ب أ):

أعلن ماريك ليبربرج، منظم مهرجان "روك آم رينج" الموسيقي في ولاية راينلاند بفالتس الألمانية، أن من المنتظر استئناف فقرات المهرجان بعد ظهر السبت اليوم دون تأخير.

يأتي ذلك بعد أن تم قطع فعاليات المهرجان مساء أمس الجمعة، بناء على طلب من الشرطة، نظرا لوجود تهديد إرهابي.

وقال ليبربرج إن المهرجان الذي تم إخلاء ساحته أمس، سيعاود فتح أبوابه أمام الزائرين اعتبارا من الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم.

ويبحث القائمون على تنظيم المهرجان مسألة إمكانية ظهور بعض الفرق التي لم تتمكن أمس من تقديم عروضها، وقال ليبربرج :" سننظر ما إذا كانت لدينا الإمكانية لتعويض عدم ظهور بعض الفرق".

ووجه ليبربرج الشكر إلى سلطات الأمن وامتدح انضباط زوار المهرجان وقال " وضعنا هنا علامة على ثقافتنا".

كانت الشرطة الألمانية في مدينة كوبلنتس أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت على تويتر عن استمرار مهرجان "روك آم رينج" الموسيقي.

وكتبت الشرطة على تويتر " نسعد بوجودكم، والمهرجان سيستمر".

وكان ليبربرج كتب على الصفحة الإلكترونية للمهرجان :" هذا هو الخبر الذي انتظره كل عشاق الروك آم رينج، وبعد عمليات تفتيش مكثف لمنطقة المهرجان، لم تثبت الاشتباهات في وجود وضع تهديد خطير".