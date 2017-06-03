أخبار عاجلة

رمضانك Sport - لقاء مع الناقد الرياضي عادل كريم وتعليقه على فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا -
مباحث الشيخ زايد تكثف جهودها لحل لغز مقتل مغربية داخل شقتها -
خلافات الـ4 سنوات تنتهي بخطف تاجر في الهرم بسبب 350 ألف جنيه -
مدير أمن الجيزة يدفع بالشرطة النسائية لتأمين ماراثون الثانوية العامة -
الشرطة البريطانية تنتشر بعد أنباء عن صدم شاحنة للمشاة -
الشرطة البريطانية تنتشر بعد أنباء عن شاحنة صدم شاحنة للمشاة -
«عاشق الشباك وصانع المعجزات».. أرقام تاريخية للريال ورنالدو وزيدان في «بطولة كارديف» -
رونالدو: الكبير يفوز في النهاية -
السيسي لسيدات مصر: "الرفق مش بس طبطبة ولكنه الإجراء السليم لإصلاح الحال" -
"مصراوي" يرصد مأساة فتاة فقدت متعلقات زفافها في عقار الأزاريطة - (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير الداخلية الألماني: وقف فعاليات المهرجان الموسيقي "قرار مسؤول"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الداخلية الألماني: وقف فعاليات المهرجان الموسيقي "قرار مسؤول"

12:30 م السبت 03 يونيو 2017

وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير

برلين - (د ب أ):
دافع وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، عن قرار وزير داخلية ولاية راينلاند بفالتس روجر ليفنتس بقطع مهرجان "روك آم رينج" الموسيقي، في الولاية الواقعة غربي ألمانيا، بسبب تهديد إرهابي.

وأوضح دي ميزير، المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، في ساعة متأخرة أمس الجمعة، أن ليفنتس كان قد أعلمه بالقرار بشكل مسبق.

وأعرب دي ميزير عن " دعمه الكامل لمثل هذا القرار الصعب والمسؤول، وعلى الرغم من مرارته فإن سلامة زوار المهرجان يجب أن تكون في المرتبة الأولى".

ومن المنتظر أن يعلن ليفنتس، في مؤتمر صحفي قبل ظهر اليوم السبت، عن معلومات حول أحداث أمس، كما سيتناول أيضا ما إذا كانت أعمال المهرجان ستتواصل.

يذكر أن المهرجان كان مخططا له بالأساس أن يستمر حتى يوم غد الأحد.

كان منظمو مهرجان "روك أم رينج" الموسيقي في ألمانيا أعلنوا أمس أن المهرجان الذي حضره عشرات الآلاف من محبي الموسيقي قطع فقراته فجأة بسبب تهديد إرهابي.

وقال المنظمون إن الشرطة الألمانية طالبت رواد المهرجان الذي كان من المفترض أن يستمر عدة أيام بمغادرة المكان بسبب ما وصفته بـ "وضع خطر لدواع إرهابية".

وكانت الشرطة واصلت في وقت مبكر من صباح اليوم، حملات التفتيش في المنطقة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • منافس ميركل على منصب المستشار يطالب بوقف ترحيل اللاجئين إلى أفغانستان مؤقتا

    منافس ميركل على منصب المستشار يطالب بوقف ترحيل اللاجئين إلى أفغانستان

    أخبار
  • ميركل و رئيس وزراء الصين يتفقان على التعاون الواسع في التجارة والمناخ

    ميركل و رئيس وزراء الصين يتفقان على التعاون الواسع في التجارة والمناخ

    أخبار
  • انتقادات برلين لترامب - بوادر سياسة ألمانية جديدة أم حسابات انتخابية؟

    انتقادات برلين لترامب - بوادر سياسة ألمانية جديدة أم حسابات انتخابية؟

    أخبار
  • ميركل تؤيد نقل هيئة الرقابة على البنوك الأوروبية من لندن إلى فرانكفورت

    ميركل تؤيد نقل هيئة الرقابة على البنوك الأوروبية من لندن إلى فرانكفورت

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • ديلي ميل تكشف تفاصيل راتب صلاح مع ليفربول

    ديلي ميل تكشف تفاصيل راتب صلاح مع ليفربولرياضة

  • كيف رد أحمد السقا على فتاة هاجمته..

    كيف رد أحمد السقا على فتاة هاجمته.." مش طايقة أشوف حاجة جديدة له"؟فنون

  • تقرير إنجليزي: صلاح سيدخل التاريخ في حال انتقاله لليفربول

    تقرير إنجليزي: صلاح سيدخل التاريخ في حال انتقاله لليفربولرياضة

  • ما تأثير تكييف السيارة على قدرة المحرك واستهلاك الوقود؟

    ما تأثير تكييف السيارة على قدرة المحرك واستهلاك الوقود؟سيارات

  • بالفيديو- موقف بطولي من

    - موقف بطولي من "شاروخان" تجاه أحد ممثلي رامز تحت الأرضفنون

  • بالصور.. عمال الهدم ينتهون من إزالة طابقين من عقار الأزاريطة

    بالصور.. عمال الهدم ينتهون من إزالة طابقين من عقار الأزاريطةأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. السيسي للأم المصرية: «من فضلك ساعدينا»

بالفيديو.. السيسي للأم المصرية: «من فضلك ساعدينا»

بالفيديو.. الأمريكان يلجأون لـ "الشطاف" أخيرًا لهذه الأسباب

بالفيديو.. الأمريكان يلجأون لـ "الشطاف" أخيرًا لهذه الأسباب

بالفيديو.. الزمالك يرفض السقوط أمام اتحاد العاصمة بهدف قاتل لمايوكا

بالفيديو.. الزمالك يرفض السقوط أمام اتحاد العاصمة بهدف قاتل لمايوكا

بالفيديو.. سليمان: لهذا السبب قررت الترشح لرئاسة الزمالك

بالفيديو.. سليمان: لهذا السبب قررت الترشح لرئاسة الزمالك