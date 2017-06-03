وزير الداخلية الألماني: وقف فعاليات المهرجان الموسيقي "قرار مسؤول"

برلين - (د ب أ):

دافع وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، عن قرار وزير داخلية ولاية راينلاند بفالتس روجر ليفنتس بقطع مهرجان "روك آم رينج" الموسيقي، في الولاية الواقعة غربي ألمانيا، بسبب تهديد إرهابي.

وأوضح دي ميزير، المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، في ساعة متأخرة أمس الجمعة، أن ليفنتس كان قد أعلمه بالقرار بشكل مسبق.

وأعرب دي ميزير عن " دعمه الكامل لمثل هذا القرار الصعب والمسؤول، وعلى الرغم من مرارته فإن سلامة زوار المهرجان يجب أن تكون في المرتبة الأولى".

ومن المنتظر أن يعلن ليفنتس، في مؤتمر صحفي قبل ظهر اليوم السبت، عن معلومات حول أحداث أمس، كما سيتناول أيضا ما إذا كانت أعمال المهرجان ستتواصل.

يذكر أن المهرجان كان مخططا له بالأساس أن يستمر حتى يوم غد الأحد.

كان منظمو مهرجان "روك أم رينج" الموسيقي في ألمانيا أعلنوا أمس أن المهرجان الذي حضره عشرات الآلاف من محبي الموسيقي قطع فقراته فجأة بسبب تهديد إرهابي.

وقال المنظمون إن الشرطة الألمانية طالبت رواد المهرجان الذي كان من المفترض أن يستمر عدة أيام بمغادرة المكان بسبب ما وصفته بـ "وضع خطر لدواع إرهابية".

وكانت الشرطة واصلت في وقت مبكر من صباح اليوم، حملات التفتيش في المنطقة.