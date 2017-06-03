آخرهم كوبر.. مدربون يخطفون الأضواء من اللاعبين في «عالم الإعلانات»

التحرير

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دائمًا ما تستعين الشركات التجارية، بنجوم الساحرة المستديرة، لإيصال الرسالة والدعاية المطلوبة لكافة فئات الشعب، حيث استغل أصحاب الشركات أو المنتجات المختلفة، الشعبية والجماهيرية الكبيرة لنجوم الكرة، من أجل الترويج لمنتجاتهم عبر الإعلانات.

وفيما يبدو أن الأمر لم يعد متقصرًا فقط على اللاعبين، بل أن المدربين أيضًا أصبحوا يشاركون في الإعلانات، ويتولون دور البطولة، بل ويخطفون الأضواء.

«التحرير» ترصد أبرز المدربين الذين قادوا الزحف نحو الشاشة الصغيرة من خلال الإعلانات.

- مانويل جوزيه

ظهر البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، كبطل إعلانات لإحدى المشروبات الساخنة، لترويج منتجها بالقاهرة.

كما شارك -صاحب الشعبية الجبارة في مصر- في إعلان حملة كوبا كوكاكولا، لاكتشاف المواهب، ظهر خلاله وهو يلتقط أحد المواهب المصرية من ملعب ترابي لجعله يحلم بالتواجد في أكبر أندية العالم في رسالة معبرة عن دور المسابقة.

- حسن شحاتة

ظهر حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، على الشاشة، من خلال أحد الإعلانات لشركات الجبن، التي ترعى مسابقة الدوري المصري، رفقة عدد من نجوم الكرة (كريم حسن شحاتة، والإعلامي خالد الغندور، ونجم مصر السابق مجدي عبد الغني).

كما ظهر «المعلم» في أحد الإعلانات، لصالح أحد البنوك، الراعي الرسمي للكرة المصرية، ومعه محمود الخطيب، وعصام الحضري، وعماد متعب، وعمر جابر.

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وشارك حسن شحاتة، في إعلان «بيبسي» غانا 2008، بصحبة عمرو زكي مهاجم المنتخب الوطني السابق.

- البدري

ظهر حسام البدري، المدير الفني للأهلي، في أكثر من إعلان لإحدى الشركات الراعية للنادي الأهلي، وحمل جانب كوميدي من خلال إظهار شخصيته الصارمة والحادة مع لاعبيه في التدريبات.

- كوبر

آخر المدربين الذين دخلوا عالم الإعلانات، الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، حيث شارك في إعلان لإحدى شركات الاتصالات المصرية، عن شهر رمضان الكريم، وظهر برفقة محمود فايز، المدرب المساعد للمنتخب، والمترجم الخاص به.

وظهر كوبر في الإعلان بشكل كوميدي، حيث ذهب إلى أحد المطاعم في مصر، لتناول الأكلات الشعبية، ومن بينها «الفتة» ليتعرض للإعياء بسبب كثرة الأكل، وينتقل إلى المستشفى بالإسعاف، وهو الظهور الأول للمدرب الأرجنتيني خارج إطار التدريبات والمباريات والمؤتمرات الصحفية.

كما شهد الإعلان ظهور رمضان صبحي في إنجلترا، وإجرائه حوارًا مع لاعبي الأهلي، وعلى رأسهم سعد سمير، وهم يغنون ويرقصون.