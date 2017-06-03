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سموحة يستضيف هلال الأبيض السوداني بكأس الكونفيدارلية

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سموحة يستضيف هلال الأبيض السوداني بكأس الكونفيدارلية سموحة يستضيف هلال الأبيض السوداني بكأس الكونفيدارلية

التحرير

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يستضيف نادي سموحة، نظيره هلال الأبيض السوداني، اليوم السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ3 من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية. 

يدخل سموحة بقيادة مديره الفني مؤمن سليمان، المباراة بحثاً عن الثلاث نقاط، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، بعد أن تلقى هزيمة من زيسكو يونايتد الزامبي، بهدف دون رد خارج أرضه، وحقق الفوز على ريكرياتيفو الأنجولي بهدفين نظيفين.

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على الجانب الأخر يدخل هلال الأبيض السوداني، اللقاء ويأمل في تحقيق الفوز، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، بعد أن خاض مبارتين أمام ريكرياتيفو وتلقى هزيمة بهدف خارج أرضه، ثم تغلب على زيسكو يونايتد في ثاني مواجهاته بهدف دون رد. 

وفي حالة فوز سموحة يتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط، لـيعزز من فرصه للصعود إلى دور ربع النهائي، حيث تبقى له 3 مباريات امام كل من هلال الأبيض السوداني خارج أرضه يوم 20 يونيو، ثم يستضيف زيسكو يونايتد يوم 30 من الشهر الحالي، ثم يطير إلى أنجولا لمواجهة فريق ريكرياتيفو دو ليبولو.  

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التحرير

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