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بدأ سداد القسط الأول لحاجزي الإسكان الاجتماعي بالنقابات المهنية

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بدأ سداد القسط الأول لحاجزي الإسكان الاجتماعي بالنقابات المهنية بدأ سداد القسط الأول لحاجزي الإسكان الاجتماعي بالنقابات المهنية

التحرير

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قالت مى عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، إنه تم البدء في تسلم القسط الأول من الحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعي من المنتمين إلى النقابات المهنية.

وأضافت عبد الحميد أن بنك التعمير والإسكان سيرسل رسائل نصية للحاجزين المنطبق عليهم الشروط بكل من محور ذوي الدخول المنخفضة (الإسكان المدعم)، ومحور فئات الدخل الأعلى (غير المدعم)، والمتقدمين على الوحدات تسليم خلال عام بكل من مدينة السادس من أكتوبر، ومدينة العلمين الجديدة، تتضمن رقم الدفع، لسداد القسط الأول من الأقساط ربع السنوية والبالغ قيمته 4 آلاف جنيه مصري لذوي الدخول المنخفضة، و10 آلاف جنيه لفئات الدخل الأعلى، حيث سيتوجه الحاجزون لأقرب مكتب بريد مميكن لدفع القسط بداية من الأول من يونيو وحتى نهاية الشهر.

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وأشارت المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي أن بنك التعمير والإسكان سيقوم بنشر إعلان تفصيلي لحاجزى محور فئات الدخل الأعلى (الإسكان الاجتماعى المتميز)، ومحور النقابات، في الصحف خلال الأيام القادمة.

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التحرير

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