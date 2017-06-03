وزير الداخلية لـ«السيسي»: العاشر من رمضان ملحمة تاريخية محفورة في ذاكرة التاريخ

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بعث اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، اليوم السبت، ببرقيات تهنئة إلى كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1937.

وجاء في البرقية : بمشاعر يملؤها التوقير لعظيم شخصكم والتقدير لرشيد قيادتكم وبمناسبة الاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان، يطيب لى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد.

تأتى ذكرى هذه الملحمة الخالدة التى ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ بحروف من نور، لتجدد فى وجدان أمتنا لحظات الفخر، بالإنتصار والإعزاز بما قدمه رجال مخلصون، عاهدوا الله على التضحية والفداء، متسلحين بإيمان راسخ وعزيمة قوية لا تلين، قاصدين إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة، فكان نصراً عزيزاً مؤزراً وميراث شرف وعزة تفاخر به الأجيال.

حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بكم، وسدد على طريق الحق والعدل خطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير.

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كما بعث وزير الداخلية برسالة تهنئة إلىالفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، قال فيها: إن ما قامت به قواتنا المسلحة فى ملحمة العاشر من رمضان الخالدة، سيظل محفوراً بحروف من نور فى سجل الشرف والكرامة.

كما بعث اللواء "عبدالغفار" ببرقية تهنئة للفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء فيها: " خالص الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد سائلين العلى القدير أن يحفظ قواتنا المسلحة درع الوطن الحامى وسيفه الحاسم وأن يُعيد عليكم هذه الذكرى الخالدة ومصر دائماً فى عزة ورفعة وإزدهار.

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