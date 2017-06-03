أخبار عاجلة

رمضانك Sport - لقاء مع الناقد الرياضي عادل كريم وتعليقه على فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا -
مباحث الشيخ زايد تكثف جهودها لحل لغز مقتل مغربية داخل شقتها -
خلافات الـ4 سنوات تنتهي بخطف تاجر في الهرم بسبب 350 ألف جنيه -
مدير أمن الجيزة يدفع بالشرطة النسائية لتأمين ماراثون الثانوية العامة -
الشرطة البريطانية تنتشر بعد أنباء عن صدم شاحنة للمشاة -
الشرطة البريطانية تنتشر بعد أنباء عن شاحنة صدم شاحنة للمشاة -
«عاشق الشباك وصانع المعجزات».. أرقام تاريخية للريال ورنالدو وزيدان في «بطولة كارديف» -
رونالدو: الكبير يفوز في النهاية -
السيسي لسيدات مصر: "الرفق مش بس طبطبة ولكنه الإجراء السليم لإصلاح الحال" -
"مصراوي" يرصد مأساة فتاة فقدت متعلقات زفافها في عقار الأزاريطة - (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

وزير الداخلية لـ«السيسي»: العاشر من رمضان ملحمة تاريخية محفورة في ذاكرة التاريخ

Google+ Print
وزير الداخلية لـ«السيسي»: العاشر من رمضان ملحمة تاريخية محفورة في ذاكرة التاريخ وزير الداخلية لـ«السيسي»: العاشر من رمضان ملحمة تاريخية محفورة في ذاكرة التاريخ

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

بعث اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، اليوم السبت، ببرقيات تهنئة إلى كل من الرئيس عبدالفتاح ، والفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1937.

وجاء في البرقية : بمشاعر يملؤها التوقير لعظيم شخصكم والتقدير لرشيد قيادتكم وبمناسبة الاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان، يطيب لى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد.

تأتى ذكرى هذه الملحمة الخالدة التى ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ بحروف من نور، لتجدد فى وجدان أمتنا لحظات الفخر، بالإنتصار والإعزاز بما قدمه رجال مخلصون، عاهدوا الله على التضحية والفداء، متسلحين بإيمان راسخ وعزيمة قوية لا تلين، قاصدين إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة، فكان نصراً عزيزاً مؤزراً وميراث شرف وعزة تفاخر به الأجيال.

حفظكم الله لمصر وحفظ بكم، وسدد على طريق الحق والعدل خطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير.

شاهد أيضا

كما بعث وزير الداخلية برسالة تهنئة إلىالفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، قال فيها: إن ما قامت به قواتنا المسلحة فى ملحمة العاشر من رمضان الخالدة، سيظل محفوراً بحروف من نور فى سجل الشرف والكرامة.

كما بعث اللواء "عبدالغفار" ببرقية تهنئة للفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء فيها: " خالص الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد سائلين العلى القدير أن يحفظ قواتنا المسلحة درع الوطن الحامى وسيفه الحاسم وأن يُعيد عليكم هذه الذكرى الخالدة ومصر دائماً فى عزة ورفعة وإزدهار.

 ​

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مران المصري| حماس اللاعبين.. وتحذير من إبراهيم حسن

مران المصري| حماس اللاعبين.. وتحذير من إبراهيم حسن

السيسي لسيدات مصر: "الرفق مش بس طبطبة ولكنه الإجراء السليم لإصلاح الحال"

السيسي لسيدات مصر: "الرفق مش بس طبطبة ولكنه الإجراء السليم لإصلاح الحال"

"مصراوي" يرصد مأساة فتاة فقدت متعلقات زفافها في عقار الأزاريطة - (صور)

"مصراوي" يرصد مأساة فتاة فقدت متعلقات زفافها في عقار الأزاريطة - (صور)

الإبراشي: الإسكندية أصبحت عاصمة الفساد الأولى في مصر

الإبراشي: الإسكندية أصبحت عاصمة الفساد الأولى في مصر