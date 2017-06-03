علاء والي يطالب بتعديل «البناء الموحد» لاستبعاد المحليات نهائيًا من إصدار تراخيص البناء

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طالب المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتشكيل لجان هندسية من أساتذة كليات الهندسة بكل محافظة لحصر العقارات الآيلة للسقوط والمتصدعة والتي بها شروخ والصادر لها قرارات إزالة، وسرعة التعامل مع هذه العقارات فورًا.

وأشار «والي»، فى تصريح له اليوم السبت، إلى ضرورة تشكيل لجنة أخرى لفحص ومراجعة تراخيص البناء الصادرة منذ ثورة 30 يناير وحتى الآن، مطالبًا بضرورة محاسبة المسؤولين في الأحياء عن المباني المخالفة ومعاقبة المقاولين الذين قاموا بتنفيذ هذه المباني وكذلك معاقبة ملاك هذه العقارات.

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ودعا رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى سرعة تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لاستبعاد المحليات نهائيًا من إصدار تراخيص البناء، وكذلك إجراء تعديل على القانون لكيفية التصالح في مخالفات البناء بالشروط القانونية والهندسية اللازمة.