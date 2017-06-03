عبدالرحيم علي يطالب التحقيق دوليًا مع أمير قطره لضلوعه في جرائم حرب

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قال النائب عبدالرحيم علي، إن تصريحات المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبى، العقيد أحمد المسماري، التى أكد فيها رصد الجانب الليبى لاتصالات بين «درنة» و«المنيا» قبل الحادث الإرهابي الأخير الذي أودى بحياة 28 مواطنًا مصريًا خطيرة.

وأضاف علي في بيان صحفي، صباح اليوم السبت، أن تأكيد المتحدث باسم الجيش الليبي هبوط طائرات قادمة من قطر تحمل المؤن والمعدات لإرهابيي «درنة»، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك ضلوع نظام تميم الإرهابي في كل العمليات الإرهابية التي تمت وما زال يُخطط لها ضد الجيش وقوات الشرطة والمواطنين المصريين.

وأوضح علي أن اعتراف «المسماري» بوجود اثنين من رءوس الإرهاب هما هشام العشماوي المسئول عن اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، ومحمد سرور قائد ما يُعرف بكتيبة المهاجرين بدرنة، على الأراضي الليبية وتخطيطهما لشن عمليات ضد الجيش والشرطة المصرية في العمق المصري إنما يحتاج إلى وقفة حاسمة من المجتمع الدولي تهدف إلى تقديم تميم وأعوانه من العصابة الحاكمة في قطر إلى محكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب ودعم منظمات إرهابية.

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وطالب الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجى وجامعة الدول العربية بالإسراع في التصدى للمخطط القطرى القذر الذى يقوده نظام تميم الإرهابى، وأن تكون البداية من خلال اتخاذ قرارات سريعة بطرد جميع سفراء قطر لدى الدول العربية وتجميد عضوية قطر داخل مجلس التعاون الخليجى وداخل جامعة الدول العربية.

وأشاد بالتأييد الواسع الذي حظيت به مبادرته بإعداد ملف جنائي حول جرائم قطر، من قيادات وأعضاء مجلس النواب المصري والعديد من المنظمات والمؤسسات المصرية والعربية، مؤكدًا أن نظام قطر الإرهابى سوف يستمر فى ممارساته الإرهابية والإجرامية، وأن الحل الوحيد لردعه يتمثل في الإسراع بتقديم هذا النظام بالأدلة والمستندات للمحكمة الجنائية الدولية حتى يكون عبرة لغيره من الأنظمة والدول الداعمة للإرهاب والإرهابيين.