برلماني: قطر تضخ مليارات الدولارات لإشعال نار التطرف والإرهاب فى مصر

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

طالب أشرف عثمان، عضو مجلس النواب، بضرورة فرض الحصار الصارم على البنوك والمصارف القطرية فى مختلف أنحاء العالم، ووضع الشركات القطرية فى مرمى أجهزة الأمن فى العالم والإنتربول الدولى لمراقبة نشاطاتها وخصوصا فى قضايا تمويل الإرهاب.

وأضاف عثمان، فى تصريح له، أن قطر تضخ سنويا مليارات الدولارات فى خزانة الجماعات الإرهابية لإشعال نار التطرف والإرهاب فى مصر وسوريا والعراق ولبنان والعديد من الدول العربية، وهو وضع لا يمكن السكوت عليه أبدا فقطر المخربة تستنزف اقتصاديات العالم وتستهدف الأمن والاستقرار العالمى.

شاهد أيضا

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مطالبة البيت الأبيض قطر بالالتزام بما وقعت عليه فى مذكرة التفاهم فى الرياض لمكافحة الإرهاب، وفى مقدمتها آلية الرصد والتحقق من عدم قيام أى طرف بتمويل المنظمات الإرهابية، يؤكد ضلوع قطر فى تمويل الارهاب وتمويل أذرعه اللعينة.