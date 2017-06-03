أخبار عاجلة

رمضانك Sport - لقاء مع الناقد الرياضي عادل كريم وتعليقه على فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا -
مباحث الشيخ زايد تكثف جهودها لحل لغز مقتل مغربية داخل شقتها -
خلافات الـ4 سنوات تنتهي بخطف تاجر في الهرم بسبب 350 ألف جنيه -
مدير أمن الجيزة يدفع بالشرطة النسائية لتأمين ماراثون الثانوية العامة -
الشرطة البريطانية تنتشر بعد أنباء عن صدم شاحنة للمشاة -
الشرطة البريطانية تنتشر بعد أنباء عن شاحنة صدم شاحنة للمشاة -
«عاشق الشباك وصانع المعجزات».. أرقام تاريخية للريال ورنالدو وزيدان في «بطولة كارديف» -
رونالدو: الكبير يفوز في النهاية -
السيسي لسيدات مصر: "الرفق مش بس طبطبة ولكنه الإجراء السليم لإصلاح الحال" -
"مصراوي" يرصد مأساة فتاة فقدت متعلقات زفافها في عقار الأزاريطة - (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

برلماني: قطر تضخ مليارات الدولارات لإشعال نار التطرف والإرهاب فى مصر

Google+ Print
برلماني: قطر تضخ مليارات الدولارات لإشعال نار التطرف والإرهاب فى مصر برلماني: قطر تضخ مليارات الدولارات لإشعال نار التطرف والإرهاب فى مصر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

طالب أشرف عثمان، عضو مجلس النواب، بضرورة فرض الحصار الصارم على البنوك والمصارف القطرية فى مختلف أنحاء العالم، ووضع الشركات القطرية فى مرمى أجهزة الأمن فى العالم والإنتربول الدولى لمراقبة نشاطاتها وخصوصا فى قضايا تمويل الإرهاب.

وأضاف عثمان، فى تصريح له، أن قطر تضخ سنويا مليارات الدولارات فى خزانة الجماعات الإرهابية لإشعال نار التطرف والإرهاب فى وسوريا والعراق ولبنان والعديد من الدول العربية، وهو وضع لا يمكن السكوت عليه أبدا فقطر المخربة تستنزف اقتصاديات العالم وتستهدف الأمن والاستقرار العالمى.

شاهد أيضا

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مطالبة البيت الأبيض قطر بالالتزام بما وقعت عليه فى مذكرة التفاهم فى الرياض لمكافحة الإرهاب، وفى مقدمتها آلية الرصد والتحقق من عدم قيام أى طرف بتمويل المنظمات الإرهابية، يؤكد ضلوع قطر فى تمويل الارهاب وتمويل أذرعه اللعينة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مران المصري| حماس اللاعبين.. وتحذير من إبراهيم حسن

مران المصري| حماس اللاعبين.. وتحذير من إبراهيم حسن

السيسي لسيدات مصر: "الرفق مش بس طبطبة ولكنه الإجراء السليم لإصلاح الحال"

السيسي لسيدات مصر: "الرفق مش بس طبطبة ولكنه الإجراء السليم لإصلاح الحال"

"مصراوي" يرصد مأساة فتاة فقدت متعلقات زفافها في عقار الأزاريطة - (صور)

"مصراوي" يرصد مأساة فتاة فقدت متعلقات زفافها في عقار الأزاريطة - (صور)

الإبراشي: الإسكندية أصبحت عاصمة الفساد الأولى في مصر

الإبراشي: الإسكندية أصبحت عاصمة الفساد الأولى في مصر