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حركة «وعي للتثقيف» تطالب بوقف برنامج «رامز تحت الأرض» وتقديم القائمين عليه للمحاكمة

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حركة «وعي للتثقيف» تطالب بوقف برنامج «رامز تحت الأرض» وتقديم القائمين عليه للمحاكمة حركة «وعي للتثقيف» تطالب بوقف برنامج «رامز تحت الأرض» وتقديم القائمين عليه للمحاكمة

التحرير

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قال هانى رياض القللى، المتحدث لحركة وعى للتثقيف إن برنامج رامز تحت الأرض لا يعبر عن أى شىء إيجابى ولا يفيد المجتمع بل على النقيض هذا البرنامج يحمل من السلبيات التى تحدث شروخ كثيرة فى المجتمع وفى علاقة الأفراد ببعضهم البعض.

وأكد القللى، في بيان صحفي، صباح اليوم السبت، أن البرنامج يسعى إلى تشوية صورة والمصريين من خلال استضافة نجوم أجانب يرسموا صورة سلبية عن أخلاق المصريين وتعاملتهم مع الأجانب، وقد يضر هذا البرنامج بالسياحة لأنه لا يمكن بأى حال من الأحوال الذهاب الى دولة يسعى أبنائها الى تشويها.

وطالب بوقف البرنامج وتقديم القائمين عليه للمحاكمة والتحقيق معهم لمعرفة مدى فائدة هذا البرنامج للمتلقين فى مصر بالتحديد وفى كل دول العالم بشكل عام، كما أن ماحدث فى كل حلقات البرنامج على مدار الأسبوع الماضى تخطى كل الأعراف المجتمعية التي تحث على الحفاظ على القيم والأخلاق.

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وأوضح أن محتوى البرنامج عبارة عن إسفاف واستخفاف بالعقول ومشاهد مليئة بالألفاظ الخارجة والإيحاءات والخروج عن القيم المجتمعية بخلاف ما يحتويه من مخالفات عديدة.

وأشار إلى أن الفن رسالة سامية لها هدف ورسالة وإذا خرجت عن مضمونها واتجهت للبحث عن المال فقطفيصبح ليس لها أى قيمة وبالتالى سيضيع المجتمع بين المحتوى السىء وفكرة جمع المال فقط .

 

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التحرير

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