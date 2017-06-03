طلب إحاطه لوزير التنمية المحلية لإزالة كافة المباني المخالفة

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تقدمت النائبة جليلة عثمان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلي وزير التنمية المحلية، الدكتور هشام الشريف، بشأن إزالة كافة المبانى المخالفة على مستوى الجمهورية.

ولفت في طلب الإحاطه المقدم أن هناك العديد من المباني المهددة بالإنهيار لأنها مخالفة لقواعد البناء، ويجب إزالتها، حتي لا تتكرر كارثة العقار المائل بمنطقة الأزريطة بمحافظة الإسكندرية.

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وأشارت إلي أنها تلقت شكاوى عديدة من المواطنين بمنطقة الشرابية بمحافظة القاهرة عن وجود مبانى مخالفة فى المنطقة ومنازل تم بنائها بدون تراخيص.