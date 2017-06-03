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وكيل البرلمان: تشجيع ممارسة الرياضة آلية مهمة في مواجهة الفكر المتطرف

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وكيل البرلمان: تشجيع ممارسة الرياضة آلية مهمة في مواجهة الفكر المتطرف وكيل البرلمان: تشجيع ممارسة الرياضة آلية مهمة في مواجهة الفكر المتطرف

التحرير

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انطلقت فعاليات الدورة الرياضية الرمضانية الثانية والتى تقيمها الأمانة العامة للعاملين بمجلس النواب تدعيما للنشاط الرياضى وتعزيزا لبث وإرساء ثقافة المنافسة الإيجابية والروح والأخلاق الرياضية بين العاملين.

حضر الحفل السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد الدين، أمين عام مجلس النواب، والمستشار محمد نصير، نائب أمين عام مجلس النواب.

استهل الحفل بكلمة ترحيبية من سليمان وهدان وكيل المجلس، ثمن خلالها جهد الأمانة العامة فى الاهتمام بدعم النشاط الرياضى والاجتماعي للعاملين بمجلس النواب، مؤكدًا أن ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية يعزز من قدرة العاملين على التواصل فيما بينهم بما يعود بالنفع على أدائهم فى العمل.

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ولفت وكيل المجلس خلال حديثه مع العاملين أن تشجيع ممارسة النشاط الرياضى بصفة عامة يعد أحد الأليات الهامة فى مواجهة الفكر المتطرف.

من جانبه، أكد المستشار أحمد سعد الدين دعم الأمانة العامة الكامل وتشجيعها للعاملين على ممارسة الانشطة الرياضية لما لذلك من مردود ايجابى على ترسيخ ثقافة التواصل والتعاون بين العاملين والتحلي بالأخلاق والروح الرياضية بما يسهم فى خلق بيئة عمل محفزة على بذل الجهد للارتقاء بمنظومة العمل بالأمانة العامة للمجلس ،لافتا إلى ان الأمانة العامة لا تألو جهدا فى تشجيع ودعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية للعاملين بمجلس النواب.

 

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التحرير

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