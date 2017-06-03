الداخلية: ضبط 8 أشخاص وبحوزتهم كمية من المخدرات بـ 4 محافظات

كتب- علاء عمران:

‏تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مديريات أمن "قنا،الجيزة،الغربية،الإسماعيلية"، من 8 أشخاص بحوزتهم 2,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش،2 كيلو جرام لمخدر البانجو، 110 جرام لمخدر الهيروين و550 قرص مخدر.

قالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم السبت، أنه في إطار جهود أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، لضبط الجريمة بشتى صورها خاصة مرتكبي جرائم تجارة المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع مديريات أمن ( قنا، الجيزة، الغربية، الإسماعيلية )، عن ضبط العديد، حيث قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بحملة أمنية استهدفت بؤرة إجرامية بمنطقة جبل المراشدة بدائرة مركز شرطة الوقف بمحافظة قنا، وتم ضبط كلاً من "سعيد ن.م" ٢٠ عامًا، و"سلامة ن.م"، ١٩ عامًا، سبق اتهامه في قضية "مقاومة سلطات"، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية "سلاح نارى بدون ترخيص"، وبحوزتهما ( 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام ، سيارة بدون لوحات معدنية ، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية ).

وأضاف البيان ، انه قامت الإدارة بحملة أمنية استهدفت بؤرة إجرامية بشارع الإيمان بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة ، وتم ضبط كلاً من "مروة ن.أ" ٢٩ عاما ، والمحكوم عليها فى قضية "مخدرات" ، و "فاطمة ن.أ" ٤٦ عاما ، سبق اتهامها فى قضية "قتل"، و"أحمد ن.أ" ٣٦ عامًا، سبق اتهامه فى قضيتين "مخدرات" ، اثناء تواجدهما بمسكنهم وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 110 جرام، 550 قرص مخدر ، سلاح أبيض ).

وأوضح البيان، أنه تم ضبط (شخصين من محافظة القليوبية) اثناء استقلالهما إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ، وبحوزتهما ( 9 طرب من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام ) ، وضبط ( أحد الأشخاص محكوم عليه بالسجن 6 سنوات فى قضية "مخدرات") حال تواجده بمحل إقامته بدائرة مركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية ، وبحوزته ( كمية من مخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام ).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده.