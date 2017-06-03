أخبار عاجلة

رمضانك Sport - لقاء مع الناقد الرياضي عادل كريم وتعليقه على فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا -
مباحث الشيخ زايد تكثف جهودها لحل لغز مقتل مغربية داخل شقتها -
خلافات الـ4 سنوات تنتهي بخطف تاجر في الهرم بسبب 350 ألف جنيه -
مدير أمن الجيزة يدفع بالشرطة النسائية لتأمين ماراثون الثانوية العامة -
الشرطة البريطانية تنتشر بعد أنباء عن صدم شاحنة للمشاة -
الشرطة البريطانية تنتشر بعد أنباء عن شاحنة صدم شاحنة للمشاة -
«عاشق الشباك وصانع المعجزات».. أرقام تاريخية للريال ورنالدو وزيدان في «بطولة كارديف» -
رونالدو: الكبير يفوز في النهاية -
السيسي لسيدات مصر: "الرفق مش بس طبطبة ولكنه الإجراء السليم لإصلاح الحال" -
"مصراوي" يرصد مأساة فتاة فقدت متعلقات زفافها في عقار الأزاريطة - (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

لصوص يحرقون أموال صراف آلي خلال سرقته .. والسبب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

لصوص يحرقون أموال صراف آلي خلال سرقته .. والسبب

12:29 م السبت 03 يونيو 2017

لصوص يحرقون أموال صراف آلي خلال سرقته .. والسبب

لصوص يحرقون أموال صراف آلي خلال سرقته .. والسبب

كتب - هشام عواض:

حاول لصوص سرقة مبالغ كبيرة من الأوراق النقدية من جهاز صراف آلي في أحد شوارع ولاية واشنطن الأمريكية، إلا أن النقود أحرقت.

وعن طريق الخطأ أحرق اللصوص الأموال أثناء محاولتهم تفجير جهاز الصراف الآلي لسرقته، بحسب موقع "UPI" الأمريكية.

ونشر قسم شرطة إيفيريت، صورة لجهاز صراف آلي محترق يقع أمام مصرف كوستال كوميونيتي، بعد محاولة فاشلة لمجموعة من اللصوص تفجيره في الليل يوم الأربعاء الماضي.

وقال الضابط، أيرون سنيل، من قسم شرطة إيفيرت، إن اللصوص حاولوا حرق الواجهة الأمامية السفلية لجهاز الصرافة سعيًا منهم للوصول إلى الأموال بداخله.

وصرح مدير مصرف كوستال بانك، جون ديكسون، بأن المشتبه بهم فشلوا في الحصول على أية نقود بسبب احتراقها داخل جهاز الصراف الآلي.

ويقوم رجال الشرطة، يقومون بالتحقيق والبحث عن اللصوص، وخاصة بأن إدارة المصرف وعدت بتقديم شريط مسجل لكاميرا المراقبة للشرطة لمساعدتهم على التعرف على اللصوص.

إعلان

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • سقوط عصابة

    سقوط عصابة "الأختين" لسرقة ركاب المترو.. "إحداهما تصدم والأخرى تسرق"أخبار

  • دلال عبد العزيز ترد على وقف اعلان

    دلال عبد العزيز ترد على وقف اعلان "مياه الشرب الملوثة"فنون

  • استشهاد معاون مباحث قسم المنتزه بالإسكندرية في مطاردة مسجلين

    استشهاد معاون مباحث قسم المنتزه بالإسكندرية في مطاردة مسجلينأخبار

  • هذا ما قاله شاروخان عن مصر في

    هذا ما قاله شاروخان عن في "رامز تحت الأرض"فنون

  • مخرج

    مخرج "خلصانة بشياكة" يكشف غضبه من تشويه مسلسه على قناة DMCفنون

  • بالصور.. النائب العام يصدر 6 قرارات عاجلة بشأن

    بالصور.. النائب العام يصدر 6 قرارات عاجلة بشأن "عقار الأزرايطة المائل"‎أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مران المصري| حماس اللاعبين.. وتحذير من إبراهيم حسن

مران المصري| حماس اللاعبين.. وتحذير من إبراهيم حسن

السيسي لسيدات مصر: "الرفق مش بس طبطبة ولكنه الإجراء السليم لإصلاح الحال"

السيسي لسيدات مصر: "الرفق مش بس طبطبة ولكنه الإجراء السليم لإصلاح الحال"

"مصراوي" يرصد مأساة فتاة فقدت متعلقات زفافها في عقار الأزاريطة - (صور)

"مصراوي" يرصد مأساة فتاة فقدت متعلقات زفافها في عقار الأزاريطة - (صور)

الإبراشي: الإسكندية أصبحت عاصمة الفساد الأولى في مصر

الإبراشي: الإسكندية أصبحت عاصمة الفساد الأولى في مصر