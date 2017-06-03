لصوص يحرقون أموال صراف آلي خلال سرقته .. والسبب
لصوص يحرقون أموال صراف آلي خلال سرقته .. والسبب
12:29 م السبت 03 يونيو 2017
لصوص يحرقون أموال صراف آلي خلال سرقته .. والسبب
كتب - هشام عواض:
حاول لصوص سرقة مبالغ كبيرة من الأوراق النقدية من جهاز صراف آلي في أحد شوارع ولاية واشنطن الأمريكية، إلا أن النقود أحرقت.
وعن طريق الخطأ أحرق اللصوص الأموال أثناء محاولتهم تفجير جهاز الصراف الآلي لسرقته، بحسب موقع "UPI" الأمريكية.
ونشر قسم شرطة إيفيريت، صورة لجهاز صراف آلي محترق يقع أمام مصرف كوستال كوميونيتي، بعد محاولة فاشلة لمجموعة من اللصوص تفجيره في الليل يوم الأربعاء الماضي.
وقال الضابط، أيرون سنيل، من قسم شرطة إيفيرت، إن اللصوص حاولوا حرق الواجهة الأمامية السفلية لجهاز الصرافة سعيًا منهم للوصول إلى الأموال بداخله.
وصرح مدير مصرف كوستال بانك، جون ديكسون، بأن المشتبه بهم فشلوا في الحصول على أية نقود بسبب احتراقها داخل جهاز الصراف الآلي.
ويقوم رجال الشرطة، يقومون بالتحقيق والبحث عن اللصوص، وخاصة بأن إدارة المصرف وعدت بتقديم شريط مسجل لكاميرا المراقبة للشرطة لمساعدتهم على التعرف على اللصوص.
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