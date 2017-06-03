اختراق حساب وزير الخارجية البحريني على "تويتر"

مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

وجّه هاكرز تهديدات للأُسر الحاكمة في البحرين والسعودية، على الصفحة الرسمية لوزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد، على تويتر بعد اختراقهم إيّاها اليوم السبت.

وكتب الهاكرز تغريدات طائفية تحت هاشتاج "وحدة الاختراق والتجسس التابعة لسرايا المختار"، طالبت بالثأر لما وصفته بشهداء ثورة البحرين الكبرى، وتهديدات بالكشف عن معلومات هامة استحوذت عليها، مُرفقة بهاشتاج #لعن_الله_آل_خليفة.

كما نشروا مقاطع فيديو وصور، لمشاهد من مواجهات مع قوات الأمن البحرينية، ومشاهد من خطابات للمعارض السعودي نمر باقر النمر، الذي أعدمته السعودية، بداية العام الفائت.

وأكّدت وزارة الخارجية البحرينية، صباح اليوم السبت، عن اختراق حساب وزيرها، خالد بن أحمد، على تويتر، مطالبة بالحذر مما يتم تداوله وتناقله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي على تويتر: "تُبين الوزارة بأنه قد تم اختراق حساب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية. يرجى أخذ العلم والحذر".

وشدّدت على موقعها الإلكتروني أنها تعمل حاليًا على استعادة حساب الوزير على تويتر، وأنها تتابع مع الجهات المعنيّة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاسبة من قام بهذا العمل الدنيء، بحسب قولها.

يُشار إلى أن السلطات في البحرين صنّفت التنظيم الشيعي المُسلّح "سرايا المُختار"، تنظيمًا إرهابيًا في مارس 2012.

ويتزامن اختراق حساب وزير الخارجية البحريني مع اختراق البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، بحسب ما أكّدت المتحدثة باسم السفارة لمياء جباري لوسائل إعلام أمريكية أمس الجمعة.

وقامت مجموعة من القراصنة تطلق على نفسها اسم "جلوبال ليكس"، بتوزيع بعض الرسائل المأخوذة من بريد "العتيبة" المُخترق على الصحف، ووعد القراصنة بنشر جميع المواد، اليوم السبت.