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محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 62.97 %

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مصراوي Masrawy

محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 62.97 %

12:22 م السبت 03 يونيو 2017

محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 62.97 %

محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بني سويف ــ أحمد كامل:

اعتمد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اليوم السبت، نتيجة امتحان الفصل الدراسي الثاني، للشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2016/2017 بنسبة نجاح بلغت 62.97 %>

وكان تقدم لامتحان الشهادة الاعدادية 42196 طالبًا وطالبةً حضر منهم 41846 طالبًا.

وجاء ترتيب نتيجة الإدارات التعليمية كالتالي: إدارة بني سويف 72.07 %، تلتها إدارة ناصر بنسبة نجاح 66.36 %، ثم إدارة الواسطى 63.06 % ، وإدارة ببا 62.90 %، فيما سجلت إدارة اهناسيا نسبة 57.49 %، تلتها إدارة الفشن بنسبة 51.36 % ، في حين بلغت النسبة بإدارة سمسطا 50.98 %.

وعلى نسب النجاح بالنسبة للمواد الدراسية فقد بلغت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 80.4 %، واللغة الانجليزية 69.8 %، والدراسات 79.3% ، والرياضيات 77.8 % ، والعلوم 79.7 %، والحاسب الالى 86.9%، والتربية الدينية 94.8%، والتربية الفنية 99.2 %

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