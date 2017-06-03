الصدفة تقود المباحث لتاجر عملة في العجوزة
الصدفة تقود المباحث لتاجر عملة في العجوزة
12:21 م السبت 03 يونيو 2017
الصدفة تقود المباحث لتاجر عملة
كتب - محمد شعبان:
داهم ضباط مباحث العجوزة منزل شقيقين بمنطقة أرض اللواء؛ لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، لكن المفاجأة كانت باكتشاف اتجار شقيقهما الثالث في العملات الأجنبية.
وتمكن المقدم فوزي عامر، رئيس مباحث العجوزة، ومعاونه الرائد عمرو نصير من ضبط كلا من: "الخطيب أ"،25 عاما، تاجر، وشقيقه "عزام"، 34 عاما، وبحوزتهما فردي خرطوش عيار 12مم، 87 طلقة مختلفة الأعيرة، 6 آلاف جنيه "مزورة"، و15 ألفا و700 دولار.
وأقر المتهمان أمام اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، أن المبالغ المضبوطة ملك شقيقهما "كريم"، 30 عاما، عاطل، الذي يتاجر في العملة.
تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي أمرت بضبط المتهم الهارب.
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