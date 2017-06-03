كوريا الشمالية: الأمريكيون لا يمكنهم صدّ وابل من الصواريخ النووية
كوريا الشمالية: الأمريكيون لا يمكنهم صدّ وابل من الصواريخ النووية
12:12 م السبت 03 يونيو 2017
الصواريخ النووية
بيونج يانج- أ ش أ:
أدانت كوريا الشمالية اليوم السبت، إسقاط الولايات المتحدة بنجاح لصاروخ باليستي عابر للقارات الأسبوع الماضي قائلة إن أسلحتها النووية لن يتم اعتراضها.
ونسبت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إلى المتحدث باسم القوة الاستراتيجية الكورية الشمالية قوله "يخطئ الأمريكيون إن تصوروا أن نظام اعتراض صاروخي كهذا بوسعه أن يمنع وابلا من الصواريخ النووية بواسطة القوة الصاروخية"، مضيفا أن محاكاة اعتراض صاروخ كوري شمالي من قاعدة جوية في كاليفورنيا هو استفزاز عسكري آخر من الولايات المتحدة.
وأشار المتحدث "تصرف خطير كهذا هو إشارة على أن تحضيرهم لحرب نووية ضد كوريا الشمالية بلغت المرحلة الأخيرة.. تحركاتهم الطائشة تثبت بوضوح أن قرار كوريا الشمالية بتعزيز قوتها النووية للدفاع عن نفسها محق تماما".
ويأتي رد بيونج يانج بعد أن أجرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تجربة اعتراضية فوق المحيط الهادي يوم 30 مايو والتي اعتراض فيها صاروخ أطلق من قاعدة جوية في كاليفورنيا صاروخا باليستيا عابرا للقارات أطلق من جزر مارشال.
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