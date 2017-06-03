مقتل واصابة 4 في انفجار لغم شرقي الجزائر

الجزائر - (د ب أ):

قتل جنديان واصيب 4 اخرون بجروح في انفجار لغم في دورية للجيش الجزائري في الساعات الاولى من صباح اليوم السبت، بمنطقة فركان ببلدة بئر العاتر بولاية تبسة 700 كيلومتر شرقي العاصمة الجزائر.

وافادت مصادر اعلامية بأن الجرحى جرى نقلهم الى مستشفى تيجاني هدام ببلدة بئر عاتر، فيما اطلق الجيش عملية واسعة لملاحقة العناصر الارهابية المسؤولة عن العملية.

وتعد هذه العملية الثانية من نوعها التي تستهدف قوات الجيش الجزائري منذ بداية شهر رمضان، بعد الهجوم الذي استهدف دورية لجهاز الدرك الوطني الذي يتبع وزارة الدفاع ليلة الاربعاء الماضي، بمنطقة وادي جمعة ببلدة الاربعاء بولاية البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية، وخلف اصابة 4 جنود بجروح خفيفة، حسب وزارة الدفاع.

وتبنى تنظيم داعش هذا الهجوم زاعما انه جرى تدمير سيارتين كانتا تقلان عناصر الدرك الجزائري.

ومكنت عملية البحث والتمشيط التي اطلقها الجيش في المنطقة من القضاء على ارهابيين خطيرين بالمكان المسمى بن صاري شمالي-غرب بلدة بوقرة، ويتعلق الأمر بـ"شارف عبد الرحمن" المكنى "المسيلي"، و"نواري محمد بشير".

وتم التحفظ على مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، بالإضافة الى منظاري ميدان وثلاث حقائب ظهر.

وقالت وزارة الدفاع ان هذه النتائج المحققة، تؤكد عزم وإصرار وحدات الجيش على إفشال أي محاولة للمساس بأمن واستقرار البلاد.