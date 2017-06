عمل ملاكمًا لكسب المال.. «أنتوني كوين» المكسيكي المحلق في سماء العالمية

التحرير

من منا لا يتذكر فيلم المخرج مصطفى العقاد الشهير أسد الصحراء الذي قام أنتوني كوين فيه بدور المناضل الليبي عمر المختار؟ من منا لا يتذكر زوربا اليوناني ورقصته الشهيرة مع آلان بايتس على موسيقى ميكيس ثيودراكيس؟ إنه الممثل المكسيكي أنتوني كوين.

نبذة عن شخصيته:

وُلد أنتوني ردولفو كوين في 21 إبريل من عام 1915 في شيواوا بالمكسيك لأم مكسيكية (مانويلا) وأب أيرلندي (فرانشيسكو كوين)، مما ساعده في تمثيل شخصيات مكسيكية وغير مكسيكية أيضًا.

نشأ كوين في إل باسو بمدينة تكساس الأمريكية ثم انتقل لاحقًا لمناطق أخرى في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، مثل بويل هايتس وإيكو بارك حيث درس في مدرسة هامل ستريت الابتدائية، ثم مدرسة جون بلفدير الإعدادية ومدرسة بوليتكنيك الثانوية، ولكنه تركها قبل حصوله على شهادة الثانوية منها.

عمل كوين لاحقًا كملاكم محترف لجني المال، ثم تركها ليدرس الفن والمعمار الهندسي تحت قيادة المصمم الأمريكي فرانك لويد رايت الذي شجعه على التمثيل عندما علِم بحب كوين له، إضافة إلى أن كوين كان يمتلك موهبة في الرسم والتلوين، حيث فاز في عدة مسابقات فنية في شبابه في كاليفورنيا.

لاحقًا، تم عرض عقد تمثيل آنذاك على كوين بثمانمائة دولار أسبوعيًّا، وقال له رايت: "اقبله فلن تحصل على هذا الراتب مني". لاحقًا في عام 1999، اعترف كوين بأن العقد كان بـ 300 دولار فقط.



مسيرته الفنية:

بدأ كوين بالتمثيل على المسرح، ولكن انطلاقته الحقيقية في هوليوود كانت من خلال أدوار مثل الفيلم الدرامي The Brave Bulls في عام 1951.

في 1952 كانت الفرصة التي انتظرها، عندما شارك في فيلم "فيفا زاباتا!" بجانب الممثل الشهير مارلون براندو وإخراج المخرج إيليا كازان، حيث لعب دور أوفيميو زاباتا شقيق الثوري المكسيكي الشهير إميليانو زاباتا، وحصل عن الفيلم على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد، لينال اعتراف الجمهور بقدرته وموهبته الفنية حيث كان أول مكسيكي أمريكي يحصل على الجائزة.

بعدها حقق كوين سلسلة طويلة من النجاحات، لا سيما مع فيلم "لا سترادا" أو الطريق للإيطالي فيديريكو فليني.

بعد ذلك وفي عام 1956، حصل كوين على الأوسكار الثانية لأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Lust for Life ، حيث مثّل شخصية الرسام الفرنسي بول جوجان، وفي السنة نفسها لعب دور كازيمودو في "نوتردام دو باري" المقتبس عن رواية فيكتور هوجو "أحدب نوتردام"، وفي العام التالي ترشح عن الأوسكار عن فيلم Wild Is the Wind.

بعد ذلك توالت أدواره الشهيرة والأيقونية مثل زوربا في فيلم "زوربا اليوناني" وعودة أبو تايه في فيلم "لورانس العرب"، بجانب أفلام أخرى مثل مدافع نافارون ومدافع سان سباستيان والساعة 25 وغيرها، حيث تضم سيرته السينمائية ما يقرب من 140 فيلمًا.

كما كان له تعاونان شهيران مع المخرج مصطفى العقاد في دور حمزة بن عبد المطلب في فيلم "الرسالة" في عام 1976، وعمر المختار في فيلم أسد الصحراء عام 1981، وقلّت أدوار كوين تدريجيًّا في التسعينات ولكنه ظل يمثّل حيث ظهر في أفلام مثل Gotti وrevenge و last action hero وغيرها.





حياته الشخصية:

تزوج كوين المرة الأولى في عام 1937 من الابنة المتبناة للمخرج سيسيل دو ميل، كاثرين دو ميل، وأنجب منها كريستوفر وكاتالينا وكريستينا ودنكان وفالنتينا.



انفصل كوين عن كاثرين في عام 1965 بعد علاقته بالمصممة الإيطالية يولاندا أدولوري، التي تزوجها في العالم التالي وأنجب منها فرانشيسكو وداني ولورينزو.

تم الطلاق في عام 1997 بعد أن اكتشفت يولاندا أنه أنجب أطفالًا من سكرتيرته آنذاك كاثرين بينفين، التي تزوجها في عام 1997 وأنجب منها أنطونيا وريان، وظلت بجانبه حتى وفاته في 2001.





وفاته:

توفي أنتوني كوين في 3 يونيو من عام 2001 عن عمر يناهز الـ 86 بسبب فشل في نظامه التنفسي، وتوفي في مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس الأمريكية.



الجوائز:

أوسكار أفضل ممثل مساعد عن فيلم Viva Zapata عام 1952.

أوسكار أفضل ممثل مساعد عن فيلم Lust for Life عام 1956.

جائزة جولدن جلوب سيسيل دو ميل عام 1987.





الترشيحات:

أوسكار أفضل ممثل عن فيلم Wild is the Wind لعام 1957.

أوسكار أفضل ممثل عن فيلم Zorba the Greek لعام 1964.

جائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثل في فيلم كوميدي أو غنائي عن فيلم The Secret of Santa Vittoria لعام 1970.

جائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثل في فيلم درامي عن فيلم Lawrence of Arabia لعام 1962.

جائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثل درامي عن فيلم Zorba the Greek لعام 1964.

جائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثل مساعد عن فيلم تلفزيوني عن فيلم Gotti لعام 1996.

جائزة البرايم تايم إيمي لأفضل ممثل مساعد عن فيلم "Onassis: The Richest Man in the World" لعام 1988.

جائزة البافتا لأفضل ممثل أجنبي عن فيلم Zorba the Greek عام 1966.

جائزة البافتا لأفضل ممثل أجنبي عن فيلم Lawrence of Arabia عام 1963.