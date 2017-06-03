أرقام فى مسيرة قاضى نهائى دورى الأبطال «فيليكس بريش»

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يدير الحكم الدولى الألمانى فيليكس بريش، نهائى دورى أبطال أوروبا، بين فريقى ريال مدريد الإسبانى ويوفنتوس الإيطالى، المقام بملعب ميلينيوم ستاديوم، بمدينة كارديف، ويعاونه الثنائى مارك بورسش، وستيفان لوبب، بينما سيكون الصربى ميلوراد مازيك حكمًا رابعًا.

وبدأ فيليكس بريش صاحب الـ41 عامًا، مسيرته التحكيمية فى عام 2004، بينما تقلد الشارة الدولية فى عام 2007، وقاد بريش عددا من المباريات الهامة أوروبيا فى الفترة الأخيرة، حيث كان آخرها مواجهة يوفنتوس وبورتو البرتغالى فى دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا، علاوة على لقاء آرسنال وباريس سان جيرمان فى الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة ذاتها.

وأسند الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا» مهمة إدارة خمس مباريات فى النسخة الحالية من دورى الأبطال لبريش، حيث قاد مباريات فياريال وموناكو بالدور التمهيدى، قبل أن يدير لقاءات نابولى وبنفيكا، كوبنهاجن ضد ليستر سيتي، وأرسنال وباريس سان جيرمان، وأخيرًا يوفنتوس وبورتو.

كما أن فيليكس بريش صاحب الـ41 عامًا، أدار ثلاث مباريات فى كأس أمم أوروبا الأخيرة يورو 2016 التى أقيمت فى فرنسا، حيث أسند يويفا إدارة مباريات إنجلترا وويلز، السويد وبلجيكا، ثم بولندا والبرتغال لبريش.

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ودائما ما يحظى بريش بالنصيب الأكبر من إدارة مباريات الأندية الإسبانية، حيث سبق له أن أدار مباراة برشلونة ضد أتليتيكو مدريد فى ذهاب دور الثمانية من النسخة الماضية لدورى الأبطال الأوروبى، التى انتهت بتفوق الفريق الكتالونى بهدفين لواحد.

وفى نسخة دورى الأبطال لموسم 2014-2015، أدار بريش مباراة جمعت بين أتلـتيكو مدريد وريال مدريد، التى انتهت بفوز الأخيرة بهدف نظيف فى دور الثمانية من المسابقة، بعد أن أدار مباراة برشلونة ضد مانشستر سيتى فى دور الـ16 من النسخة نفسها، التى انتهت بفوز أبناء كتالونيا بهدفين لواحد.

كما أدار بريش مباراة أخرى بين برشلونة وأتليتيكو مدريد فى دور الثمانية من دورى أبطال أوروبا لموسم 2013-2014 التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، بعد إدارته مباراة جمعت الفريق الكتالونى بميلان فى دور المجموعات وانتهت بالنتيجة نفسها، أما نسخة 2012-2013، فشهدت إدارة الحكم الألمانى مباراة ريال مدريد ضد مانشستر يونايتد فى دور الـ16 التى انتهت إيجابية بهدف لكل فريق.

وسبق لبريش أن أدار ذهاب الدور النهائى من مسابقة الدورى الأوروبى يوروبا ليج لموسم 2013-2014 بين فريقى بنفيكا وإشبيلية، التى انتهت بالتعادل السلبى، قبل أن يدير مباراة ذهاب قبل نهائى النسخة التالية من نفس المسابقة، التى انتهت بتفوق إشبيلية بثلاثة أهداف نظيفة على فيورنتينا.

ولا يعد بريش من هواة إظهار البطاقات الحمراء للاعبين فى المباريات، فطوال فترة إدارته مباريات الدورى الألمانى على مدى 13 عامًا، قاد الحكم الدولى 232 مباراة أظهر خلالها 44 بطاقة حمراء فقط، و827 بطاقة صفراء، واحتسب 67 ركلة جزاء، من بينها إدارته 18 مباراة لهذا الموسم فى البوندسليجا، أشهر خلالها بطاقة حمراء و84 بطاقة صفراء، واحتسب 11 ركلة جزاء.