يوفنتوس يداعب حلم الثلاثية

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نجح يوفنتوس فى التتويج بلقب الدورى الإيطالى، وكأس إيطاليا هذا الموسم، ويقف أمامه ريال مدريد حائلا بين الخروج بالثلاثية التاريخية لأول مرة فى تاريخه، وذلك قبل مواجهتهما فى نهائى بطولة دورى أبطال أوروبا، فى العاصمة الويلزية كارديف مساء اليوم السبت، بملعب ميلينيوم، بقيادة الحكم الدولى الألمانى فيليكس بريش.

ويرغب يوفنتوس فى أن يصبح سابع فريق يتمكن من التتويج بالثلاثية التاريخية، وذلك بعد سيلتك فى موسم 1966- 1967 عندما توج الفريق الإسكتلندى بأول ألقاب بريطانيا الأوروبية، بالتغلب على إنتر فى المباراة النهائية بنتيجة 2-1، إلى جانب الحصول على لقب الدورى المحلى والكأس.

ونجح أياكس فى أن يصبح ثانى فريق يحقق الثلاثية التاريخية بفضل الكرة الشاملة التى قادها يوهان كرويف فى موسم 1971- 1972 وذلك بعد التغلب على إنتر فى النهائى بثنائية نظيفة.

ومن جانبه تمكن المدرب الهولندى المحنك جوس هيدينك فى أول مواسمه التدريبية من قيادة أيندهوفين للتتويج بالثلاثية فى موسم 1987- 1988 بعد الفوز بالدورى الهولندى، إلى جانب كأس هولندا بركلات الترجيح ودورى الأبطال أو بطولة أوروبا للأندية البطلة بمسماها القديم بركلات الترجيح أيضا بالتغلب على بنفيكا البرتغالى، والأكثر من ذلك أن 5 لاعبين من هذا الفريق توجوا مع هولندا فى نفس الصيف بلقب اليورو.

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ومن ثم صنع السير أليكس فيرجسون التاريخ مع مانشستر يونايتد بالحصول على الثلاثية التاريخية فى موسم 1998- 1999 بشق الأنفس، وذلك بعد التغلب على بايرن ميونيخ فى المباراة النهائية بهدفين فى الدقائق الأخبرة من المباراة، كما تخطى نصف نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى بركلات الترجيح، أما الدورى فكان على مقربة من خسارته فى حال تعرض اليونايتد للهزيمة فى الجولة الأخيرة.

وبدوره نجح بيب جوارديولا فى تكوين فريق يعد واحدا من بين الأفضل على الإطلاق فى تاريخ كرة القدم مع برشلونة، نجح فى موسم 2008- 2009 فى الفوز بكأس ملك إسبانيا بالتغلب على أتلتيك بلباو فى النهائى 4-1، وحصل على الليجا بعد اكتساح الغريم ريال مدريد على ملعبه البيرنابيو 6-2، قبل الفوز بدورى أبطال أوروبا على حساب مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة، وخرج جوارديولا بعد هذه الثلاثية قائلا لسنا أفضل فريق فى التاريخ ولكننا لعبنا أفضل موسم فى تاريخ كرة القدم.

وفى الموسم التالى مباشرة حقق جوزيه مورينيو الثلاثية التاريخية رفقة إنتر بالتغلب على بايرن ميونخ فى نهائى دورى الأبطال بثنائية نظيفة، ليعوض العملاق البافارى هذا الإخفاق بالثلاثية فى موسم 2012- 2013 رفقة يوب هاينكس بالتغلب على بروسيا دورتموند فى نهائى دورى الأبطال على بروسيا دورتموند بنتيجة 2-1 بفضل هدف أرين روبين فى الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وأخيرا عاد برشلونة وكرر ثلاثيته التاريخية من جديد بقيادة ميسى وسواريز ونيمار فى موسم 2014- 2015 ليصبح الفريق الوحيد فى أوروبا الذى حقق الثلاثية مرتين.