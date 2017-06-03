أخبار عاجلة

رمضانك Sport - لقاء مع الناقد الرياضي عادل كريم وتعليقه على فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا -
مباحث الشيخ زايد تكثف جهودها لحل لغز مقتل مغربية داخل شقتها -
خلافات الـ4 سنوات تنتهي بخطف تاجر في الهرم بسبب 350 ألف جنيه -
مدير أمن الجيزة يدفع بالشرطة النسائية لتأمين ماراثون الثانوية العامة -
الشرطة البريطانية تنتشر بعد أنباء عن صدم شاحنة للمشاة -
الشرطة البريطانية تنتشر بعد أنباء عن شاحنة صدم شاحنة للمشاة -
«عاشق الشباك وصانع المعجزات».. أرقام تاريخية للريال ورنالدو وزيدان في «بطولة كارديف» -
رونالدو: الكبير يفوز في النهاية -
السيسي لسيدات مصر: "الرفق مش بس طبطبة ولكنه الإجراء السليم لإصلاح الحال" -
"مصراوي" يرصد مأساة فتاة فقدت متعلقات زفافها في عقار الأزاريطة - (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

يوفنتوس يداعب حلم الثلاثية

Google+ Print
يوفنتوس يداعب حلم الثلاثية يوفنتوس يداعب حلم الثلاثية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نجح يوفنتوس فى التتويج بلقب الدورى الإيطالى، وكأس إيطاليا هذا الموسم، ويقف أمامه ريال مدريد حائلا بين الخروج بالثلاثية التاريخية لأول مرة فى تاريخه، وذلك قبل مواجهتهما فى نهائى بطولة دورى أبطال أوروبا، فى العاصمة الويلزية كارديف مساء اليوم السبت، بملعب ميلينيوم، بقيادة الحكم الدولى الألمانى فيليكس بريش.

ويرغب يوفنتوس فى أن يصبح سابع فريق يتمكن من التتويج بالثلاثية التاريخية، وذلك بعد سيلتك فى موسم 1966- 1967 عندما توج الفريق الإسكتلندى بأول ألقاب بريطانيا الأوروبية، بالتغلب على إنتر فى المباراة النهائية بنتيجة 2-1، إلى جانب الحصول على لقب الدورى المحلى والكأس.

ونجح أياكس فى أن يصبح ثانى فريق يحقق الثلاثية التاريخية بفضل الكرة الشاملة التى قادها يوهان كرويف فى موسم 1971- 1972 وذلك بعد التغلب على إنتر فى النهائى بثنائية نظيفة.

ومن جانبه تمكن المدرب الهولندى المحنك جوس هيدينك فى أول مواسمه التدريبية من قيادة أيندهوفين للتتويج بالثلاثية فى موسم 1987- 1988 بعد الفوز بالدورى الهولندى، إلى جانب كأس هولندا بركلات الترجيح ودورى الأبطال أو بطولة أوروبا للأندية البطلة بمسماها القديم بركلات الترجيح أيضا بالتغلب على بنفيكا البرتغالى، والأكثر من ذلك أن 5 لاعبين من هذا الفريق توجوا مع هولندا فى نفس الصيف بلقب اليورو.

شاهد أيضا

ومن ثم صنع السير أليكس فيرجسون التاريخ مع مانشستر يونايتد بالحصول على الثلاثية التاريخية فى موسم 1998- 1999 بشق الأنفس، وذلك بعد التغلب على بايرن ميونيخ فى المباراة النهائية بهدفين فى الدقائق الأخبرة من المباراة، كما تخطى نصف نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى بركلات الترجيح، أما الدورى فكان على مقربة من خسارته فى حال تعرض اليونايتد للهزيمة فى الجولة الأخيرة.

وبدوره نجح بيب جوارديولا فى تكوين فريق يعد واحدا من بين الأفضل على الإطلاق فى تاريخ كرة القدم مع برشلونة، نجح فى موسم 2008- 2009 فى الفوز بكأس ملك إسبانيا بالتغلب على أتلتيك بلباو فى النهائى 4-1، وحصل على الليجا بعد اكتساح الغريم ريال مدريد على ملعبه البيرنابيو 6-2، قبل الفوز بدورى أبطال أوروبا على حساب مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة، وخرج جوارديولا بعد هذه الثلاثية قائلا لسنا أفضل فريق فى التاريخ ولكننا لعبنا أفضل موسم فى تاريخ كرة القدم.

وفى الموسم التالى مباشرة حقق جوزيه مورينيو الثلاثية التاريخية رفقة إنتر بالتغلب على بايرن ميونخ فى نهائى دورى الأبطال بثنائية نظيفة، ليعوض العملاق البافارى هذا الإخفاق بالثلاثية فى موسم 2012- 2013 رفقة يوب هاينكس بالتغلب على بروسيا دورتموند فى نهائى دورى الأبطال على بروسيا دورتموند بنتيجة 2-1 بفضل هدف أرين روبين فى الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وأخيرا عاد برشلونة وكرر ثلاثيته التاريخية من جديد بقيادة ميسى وسواريز ونيمار فى موسم 2014- 2015 ليصبح الفريق الوحيد فى أوروبا الذى حقق الثلاثية مرتين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«عاشق الشباك وصانع المعجزات».. أرقام تاريخية للريال ورنالدو وزيدان في «بطولة كارديف»

«عاشق الشباك وصانع المعجزات».. أرقام تاريخية للريال ورنالدو وزيدان في «بطولة كارديف»

رونالدو: الكبير يفوز في النهاية

رونالدو: الكبير يفوز في النهاية

ياسر عبد العزيز: نتائج تقارير «أبسوس» محل شك

ياسر عبد العزيز: نتائج تقارير «أبسوس» محل شك

الإبراشي: الإسكندية أصبحت عاصمة الفساد الأولى في مصر

الإبراشي: الإسكندية أصبحت عاصمة الفساد الأولى في مصر