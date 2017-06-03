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من الهرم للبدرشين.. رحلة اختطاف تاجر أراضي بسبب "عمولة"

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مصراوي Masrawy

من الهرم للبدرشين.. رحلة اختطاف تاجر أراضي بسبب "عمولة"

11:53 ص السبت 03 يونيو 2017

رحلة اختطاف تاجر أراضي

كتب - محمد شعبان:

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، في تحرير تاجر أراضي اختطفه 4 أشخاص بقرية سقارة؛ بسبب خلافات مالية.

تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من اللواء إسماعيل رجب، نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب، بتقدم ربة منزل ببلاغ إلى قسم شرطة الهرم باختطاف زوجها أحمد حمزاوي، 39 عاما، سبق اتهامه في 13 قضية متنوعة، وتلقيها اتصالًا من مجهول، طلب منها دفع 200 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه.

وتوصلت تحريات العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، إلى أن وراء الواقعة سمسار يُدعى "محمود ر."، استعان بـ 3 آخرين، إذ اختطفوا المجني عليه أثناء سيره مستقلا سيارته بطريق شبرامنت بدائرة قسم أبو النمرس، واستولوا منه على السيارة، وقاموا باحتجازه داخل غرفة بقطعة أرض فضاء بقرية سقارة بمركز البدرشين.

وتمكن الرائد طارق مدحت، معاون مباحث قسم الهرم، من ضبط المتهمين، وتحرير المختطف، وأرجعوا سبب فعلتهم إلى قيام المجني عليه بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء على نسبة عملة البيع لقطعة أرض، وأنهم اتفقوا على خطفه لاسترداد نصيبهم.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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مصراوي Masrawy

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