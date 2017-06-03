شرطة التموين: ضبط 25 ألف قضية تموينية متنوعة خلال شهر

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، من ضبط ٢٥٢٣٦ قضية تموينية متنوعة خلال شهر مايو الماضي.

شنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الاستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق ومكافحة الغش التجاري، حيث أسفرت تلك الجهود خلال شهر مايو الماضي عن ضبط العديد من القضايا التموينية المتنوعة ، وتم ضبط ( 83 ) قضية مواد بترولية ، و ضبط (545) قضية أسطوانات بوتاجاز ، و ضبط ( 315 ) قضية دقيق مدعم وأقماح ، و ضبط ( 2938 ) قضية مخالفات مخابز ، و ضبط ( 498 ) قضية في مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة .

كما تم ضبط (50) قضية استيلاء على أموال الدعم، وضبط (2194) قضية في مجال الغش التجاري، وضبط (111) قضية في مجال الأعلاف والأسمدة غير صالحة للاستخدام، وضبط (833) قضية في مجال اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك، وضبط (16,641) قضية فى مجال المحلات العامة، وضبط (175) قضية في مجال البضائع مجهولة المصدر والمهربة جمركياً، وضبط (38) قضية في مجال الألعاب النارية، وضبط (815) قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من الأسعار المقررة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعةٍ على حدة، وجارى استمرار وتكثيف الحملات التموينية لضبط كافة حالات الغش التجاري واستغلال السلع التموينية.