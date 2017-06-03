الصحة تطلق ١٠ قوافل طبية مجانية بـ5 محافظات خلال شهر رمضان
الصحة تطلق ١٠ قوافل طبية مجانية بـ5 محافظات خلال شهر رمضان
11:49 ص السبت 03 يونيو 2017
كتب- أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تنفيذ 10 قوافل طبية مجانية خلال شهر رمضان المبارك بمحافظات المنيا والبحر الأحمر واسوان واسيوط والاقصر بواقع قافلتين لكل محافظة.
وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إن هذه القوافل تأتي في إطار الاهتمام للوصول إلى المواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الطبية ولتوفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوى الإحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية.
وأوضحت الدكتورة سيدة مشرف، مدير عام القوافل الطبية بالوزارة، أنه بدأت أولى هذه القوافل يومي 29 و30 مايو الماضي بمنطقة دهروط مركز مغاغة بمحافظة المنيا، مشيرة إلى إطلاق القافلة الأخرى بذات المحافظة يومي 5 و6 يونيو بمنطقة الجزائر بمركز سمالوط .
وأضافت "مشرف" أنه بخصوص قافلتي محافظة الأقصر فسيتم إطلاق الاولى اليوم وغداً بمنطقة المدامود مركز الزيتية والثانية يومي 17 و18 يونيو لمنطقة زرنيخ مركز اسنا .
أما بالنسبة لقافلتي محافظة البحر الأحمر فالاولى تبدأ يومي 5 و6 يونيو بمنطقتى النجدة و زرزارة بوحدة الفيروز مركز الغردقة والثانية يومي 7 و8 بمنطقتى وحدة الزعفرانة ووحدة المينا مركز راس غارب .
وأوضحت ان قافلتي محافظة أسوان تبدأ الأولى بنجع المحطة وتستمر يومي 6 و7 يونيو ، والثانية يومي 13 و 14 بغرب سهيل ، بالاضافة الى تنفيذ قافلتين بمحافظة اسيوط تبدأ الاولى بمنطقة الغريب بمركز ساحل سليم وتستمر يومي 6 و7 والاخيرة بعرب العوامر مركز ابنوب يومي 13 و14 يونيو.
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