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إحالة مختصين بإدارة المحمودية التعليمية بالبحيرة للمحاكمة التأديبية

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مصراوي Masrawy

إحالة مختصين بإدارة المحمودية التعليمية بالبحيرة للمحاكمة التأديبية

11:42 ص السبت 03 يونيو 2017

إحالة مختصين بإدارة المحمودية التعليمية بالبحيرة للمحاكمة التأديبية

كتب- عمرو علي:

أمر المستشار علي محمد رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كل من "ع.م.ب" رئيس شئون العاملين بمدرسة المحمودية الثانوية بنات سابقاً بالبحيرة، "ا.ش.ا" مدير إدارة المحمودية التعليمية سابقاً للمحاكمة التأديبية لأنهم لم يلتزموا بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها وخرجوا على مقتضى الواجب في أعمال وظيفتهم.

وكشفت تحقيقات نيابة دمنهور القسم الأول في القضية رقم 616 لسنه 2016م والتي باشرها المستشار محمد داود الوكيل العام بأشراف المستشار عبد الرؤوف الخويسكي نائب رئيس الهيئة ومدير النيابة أن المتهمة الأولى "ع.م.ب" رئيس شئون العاملين بمدرسة المحمودية الثانوية بنات سابقاً حررت شهادة الخبرة الصادرة باسم احمد السعيد احمد خلال شهر يونيو 2015 بالمخالفة للقواعد والاجراءات التي تنظم إصدار شهادات الخبرة وحال عدم اختصاصها بذلك بالمخالفة للتعليمات، كما وقعت باسم كاميليا عبد المحسن مديرة مدرسة المحمودية الثانوية بنات خلال شهر يونيو 2015 على شهادة الخبرة وختمها بخاتم تلك المدرسة عهدتها، كما ضمنت شهادة الخبرة سالفة الإشارة -على خلاف الحقيقة- عمل احمد السعيد احمد بمدرسة المحمودية الثانوية بنات خلال المدة من عام 2002 حتى 2003 ودون سند يثبت صحة ذلك

كما أسندت النيابة للمتهم الثاني "ا.ش.ا" مدير إدارة المحمودية التعليمية سابقاً اعتماده بتاريخ 24/6/2015 شهادة الخبرة المشار إليها بالمخالفة للقواعد والاجراءات التي تنظم إصدار شهادات الخبرة وعلى غير النموذج المخصص لذلك ودون سند يثبت صحة عمله بالمدرسة المذكورة.

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