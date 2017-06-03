3 أطباق يُنصح بعدم تناولها في المطاعم

كتب- علي أحمد:

حذر طاهٍ بريطاني شهير من تناول أطباق معينة في المطاعم، لافتاً إلى أن هذه الأطباق لا يفضل تناول في المطاعم لأسباب صحية.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تصريحات لـ "الشيف" البريطاني الشهير رامسي والذي حدد 3 أطباق لا يجب تناولها في المطاعم مرجعا ذلك لأسباب تتعلق بالصحة، نستعرضها فيما يلي:

- الطبق المميز

يرى الشيف رامسي أن الأطباق المميزة لا تتمتع بأي شيء، بل غالباً ما تمنح المطاعم هذه التسمية على أطباق وضعت فيها خلطة من كل شيء غير مرغوب به في المطبخ.

- طبق الشيف

يقول رامسي إن هذه الأطباق لا تتميز عن غيرها بشيء لافتاً إلى أن الشيف يعد الوجبة بطريقة تقليدية ولكنه يضيف إليها شيئاً أو مكوناً غريباً لا يتماشى عادة مع هذا النوع من الأطباق.

- سوشي السلمون:

ينصح الشيف رامسي بتجنب طلب هذا الطبق في المطاعم، خاصة إذا كان هذا السوشي محضّراً من أسماك السلمون الطازجة، حيث أن قطع السلمون الطازجة تعتبر مهيأة بشكل كبير للاحتواء على الكثير من الطفيليات على الرغم من أن عمليات التجميد المستخدمة لحفظ هذا النوع من الأسماك تقضي على نسبة كبيرة من البكتيريا.