مقتل وإصابة 8 أشخاص بينهم داعشي في حوادث متفرقة بالعاصمة العراقية

ديالى(العراق) - (د ب أ):

أفادت مصادر في الشرطة وشهود عيان اليوم السبت أن ستة اشخاص بينهم عنصر بداعش قتلوا وأصيب اثنان آخران في حوادث عنف متفرقة شهدتها مناطق تابعة لمحافظة ديالى57كم شمال شرقي بغداد.

وأوضحت المصادر لوكالة الانباء الالمانية، "إن قوة أمنية مشتركة من الشرطة والجيش تمكنت في وقت متأخر من ليلة أمس من قتل أحد مسلحي تنظيم داعش وهرب اثنان بعد إصابتهما خلال كمين نفذته على أحد بساتين قرية الحديد شمال غربي بعقوبة، فيما تسبب انفجار عبوة ناسفة فجر اليوم في ناحية قرة تبة شمال شرقي بعقوبة اثناء مرور دورية للجيش العراقي، في مقتل جنديين اثنين واصابة اثنين اخرين بجروح".

وأضافت المصادر أن مسلحين مجهولين اقتحموا فجر اليوم منزلا في حي الثورة الثانية في قضاء المقدادية شمال شرقي بعقوبة، وتمكنوا من قتل ثلاث نساء بعد سرقة مدخراتهم ولاذوا بالفرار.