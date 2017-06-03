مميش: 10 مليارات جنيه استثمارات أجنبية مباشرة لـ"اقتصادية قناة السويس"

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة، اليوم السبت، أنه طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الإسراع فى حل كافة المشاكل التي تواجه المستثمرين، خاصة في محور تنمية قناة السويس، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، جرى حل الأمور العالقة مع بعض المستثمرين لزيادة الفرص الاستثمارية بالمنطقة، مشيرًا إلى أول هذه الحلول كان توقيع اتفاقية التمويل الخاصة بشركة سونكر وإنهاء كافة المعوقات التي تواجهها.

وأوضح الفريق مهاب مميش أنه جرى تفعيل اتفاق لتمويل مشروع محطة سونكر للصب السائل بميناء السخنة، باستثمار أجنبى مباشر يبلغ 500 مليون دولار، بما يعادل 10 مليارات جنيه، لافتاً إلى أنه بانتهاء جميع مراحل محطة الصب السائل ستتحول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز اقليمى لتموين السفن ولتداول المواد البترولية فى منطقة الشرق الأوسط وشرق إفريقيا.

وأشار مميش إلى أن الأطراف المشاركة في الانتهاء من هذه الاتفاقية متمثلة في وزارات البترول والاستثمار وموانئ دبي العالمية بالسخنة وبين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف أنه سيتم إنشاء خطوط أنابيب جديدة بطول 40 كم لربط السعات التخزينية للبوتاجاز والسولار بمحطة الصب السائل بخطوط الشبكة القومية لأنابيب المنتجات البترولية، بما يمثل إضافة كبيرة للشبكة القومية تؤدى إلى سهولة وسرعة توزيع المنتجات البترولية على مستوى أنحاء الجمهورية وتغطية احتياجاتها.

وأعلن الفريق مهاب مميش أن هذا المشروع العملاق سيكون له دورًا مهمًا في رفع كفاءة البنية التحتية لقطاع الطاقة فى البلاد ومن ثم النهوض بالاقتصاد ككل، بجانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصرى، إلى جانب دوره الاستراتيجى فى إمداد الطاقة اللازمة للتنمية الصناعية والعمرانية لمنطقة قناة السويس.

وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن هناك تعاون مشترك مع وزارة الاستثمار في تنفيذ عدد من الإجراءات والخطوات لتحفيز الاستثمار بالمنطقة، وذلك فى إطار الخريطة الاستثمارية الشاملة والواضحة التى يجرى العمل حاليا عليها، مشيراً إلى أن تطوير الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس والارتقاء بالخدمات البحرية واللوجيستية وكذلك النقل البحري تعد ضمن الإجراءات التحفيزية للمستثمرين ولجذب مزيد من الاستثمارات للمنطقة.