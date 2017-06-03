مصرع مواطنين اثنين وإصابة 6 آخرين في حادث سير بوسط سيناء

السويس - حسام الدين أحمد:

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 6 آخرين، اليوم السبت، في حادث تصادم اتوبيس وسيارة ملاكي، وقع بطريق في وسط سيناء.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين والضحايا لمستشفى السويس العام، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كان العميد عيد سعيد مأمور قسم السويس تلقي اخطارا من نقطة شرطة المستشفى يفيد بوصول 6 مصابين في حادث بوسط سيناء، وتبين أن اتوبيس تابع لشركة شرق الدلتا وسيارة أجرة تحمل لوحات رقم 2720 أجرة شمال سيناء اصطدما بالطريق الأوسط قرب مركز ومدينة نخل.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من:"على رفاعي محمد 18 سنة، وآخر مجهول الهوية".

بينما أصيب كل من:"حجازي سليمان محمد 57 سنة، بجرح قطعي بالرأس ونزيف بالمخ، وأحمد عبد الناصر سيد، 18 سنة فاقد الوعي وبغيبوبة تامة، وتامر رضوان حسن الهلالي 14 سنة، بجرح قطعي باليد اليسرى، وماهر عبد الناصر سيد درويش، 14 سنة، بكسور بفقرات الظهر وفي غيبوبة تامة، وصلاح درويش سيد، 40 سنة مصاب بكسر في الفقرات الظهر، وأحمد رضوان، 16 سنة، فاقد الوعي وفي غيبوبة تامة".