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التربية والتعليم تعلن أرقام هواتف غرفة عملياتها لمتابعة "الثانوية العامة"

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التربية والتعليم تعلن أرقام هواتف غرفة عملياتها لمتابعة "الثانوية العامة"

11:48 ص السبت 03 يونيو 2017

وزارة التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اتمام استعداداتها لعقد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2016/2017، والتي ستبدأ اعتبارًا من صباح غدا الأحد الموافق، لتستمر حتى يوم السبت الموافق 24/6/2017.

ونشرت الوزارة في بيان صحفي لها اليوم السبت، أرقام هواتف غرفة العمليات المركزية لمتابعة الامتحانات، موضحة أن ذلك يأتي حرصًا منها على تحقيق التواصل السريع والفعال مع جميع أطراف العملية الامتحانية وتلقي استفساراتهم والرد عليها وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه أعمال الامتحانات سواءً بالنسبة لطلاب الثانوية العامة أوللسادة العاملين بلجان سير الامتحان.

وتم تخصيص الأرقام التالية للتواصل بشكل مباشر وسريع مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة وهي: 27957305 / 27957628 / 27941089 /

27957592 / 27957431

وعلى رقم فاكس 27957631، بالإضافة إلى الخط الساخن للوزارة على الرقم (19126).

وأكدت الوزارة أن أي أرقام أخرى تعلن أو تنشر غير هذه الأرقام هي غير صحيحة ولا تمت للوزارة بصلة.

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مصراوي Masrawy

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